A coligação formada pelo Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, e pela União do Povo Navarro (UPN) venceu neste domingo (29) as eleições parlamentares antecipadas da Espanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou neste domingo como uma “grande notícia” a derrota do Partido Socialista de Pedro Sánchez nas eleições legislativas antecipadas na Espanha.

“Isso é algo bom. Ele fez um trabalho terrível. Merece perder (…) Sánchez perdeu? É uma grande notícia”, disse Trump aos jornalistas ao chegar à Casa Branca.

A coligação formada pelo Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, e pela União do Povo Navarro (UPN) venceu neste domingo (29) as eleições parlamentares antecipadas da Espanha. O pleito define o próximo primeiro-ministro do país.

Com 95,50% dos votos apurados, o PP e a UPN conquistaram 135 cadeiras das 350 em disputa no Congresso. A legenda do primeiro-ministro Pedro Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), levou 115 assentos. O partido de extrema-direita Vox, liderado por Santiago Abascal, obteve 52.

Para formar um governo com maioria absoluta, o partido precisa ter, ao menos, 176 cadeiras. A expectativa é de que o Vox se una ao PP-UPN. Caso a aliança se confirme, o bloco terá 187 assentos, o que viabiliza a escolha de Feijóo como próximo premiê da Espanha.

*com informações da AFP