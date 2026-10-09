Furacão se aproxima dos Estados Unidos e causa tempestades e rajadas de vento

Esse é o primeiro furacão da temporada no Atlântico, e chega mais tarde do que o habitual, devido ao fenômeno El Niño

Esta imagem de satélite do RAMMB/CIRA mostra o furacão Melissa a sudeste da Jamaica às 03:30 UTC de 26 de outubro de 2025. O furacão Melissa estava abrindo caminho mortal no Caribe na noite de 25 de outubro, com rápida intensificação esperada para o fim de semana, à medida que tomava um curso preocupantemente lento em direção à Jamaica e à ilha de Hispaniola, disseram os meteorologistas.

O furacão Isaías, de categoria 3, causava tempestades e rajadas de vento nesta sexta-feira (09), enquanto se aproximava da costa dos Estados Unidos, onde deve tocar a terra mais tarde. Isaías estava a 145 km de Pensacola, no estado americano da Flórida, com ventos máximos sustentados de 185 km/h, e se deslocava a 28 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), o qual advertiu que as condições na área se deterioram rapidamente e convocou a população a procurar abrigo.

Esse é o primeiro furacão da temporada no Atlântico, e chega mais tarde do que o habitual, devido ao fenômeno El Niño. Também é o primeiro a atingir o continente nos Estados Unidos desde o Milton, em 2024.

Isaías deve tocar a terra perto da cidade de Pensacola e da localidade vizinha de Navarre, áreas onde o comércio local, postos de gasolina e farmácias fecharam. Equipes se posicionaram em pontos estratégicos de Pensacola e Navarre para agir em caso de interrupções no fornecimento de energia.

Autoridades dos estados da Flórida e do Alabama declararam ontem estado de emergência e ordenaram evacuações. Enquanto isso, moradores estocavam água e mantimentos diante da chegada do furacão.

“Basicamente, temos água, gasolina, gás e protegemos a casa. Vamos ficar bem”, disse à AFP Rob Amason, 52 anos, em uma praia de Pensacola.

Autoridades locais disseram que estão preparadas para a chegada do furacão. “Os recursos estão chegando, os preparativos são extensos e estamos levando esta tempestade muito a sério”, declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, em coletiva de imprensa.

Autoridades federais anunciaram que coordenam ações com os governos locais para dar uma resposta adequada ao furacão, que provocou a suspensão das operações petroleiras no Golfo do México.

Até hoje, 71% da produção de energia na região havia sido parcialmente interrompida, o que significa que cerca de 5 milhões de barris por dia estão fora do mercado, segundo a Administração de Minerais Marinhos do governo dos Estados Unidos.

A temporada oficial de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro. Embora tempestades tropicais possam se formar durante esses meses, o primeiro furacão costuma surgir muito antes de outubro.

A formação tardia de Isaías no Atlântico contrasta com a atividade registrada no Pacífico, onde vários furacões se desenvolveram ao longo do ano, entre eles o Polo, que atingiu a categoria 5, a máxima da escala Saffir-Simpson.

Os meteorologistas atribuem essa diferença ao fenômeno El Niño, que costuma favorecer uma maior atividade de furacões no Pacífico, enquanto altera os ventos no Atlântico, o que dificulta que as tempestades se fortaleçam e se transformem em furacões.