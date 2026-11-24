O principal negociador do Irã e presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou nesta terça-feira (24) que Teerã não negociará com os Estados Unidos “até que as sete condições do Irã sejam atendidas“, segundo a televisão estatal iraniana.

As autoridades iranianas não divulgaram publicamente quais são as exigências. Veículos estatais do país, porém, afirmaram que elas incluem o levantamento das sanções, o fim do bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos e a liberação de ativos iranianos congelados.

Qalibaf também advertiu que o Irã “ampliará a área geográfica do conflito caso o inimigo cometa um erro”.

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, por sua vez, afirmou que três petroleiros pegaram fogo depois de atingir minas navais no Estreito de Ormuz. Segundo a força, as embarcações “violaram as regras” de navegação. Em uma publicação no Telegram, a Marinha disse que o estreito “não é lugar para testar rotas não autorizadas nem ignorar alertas marítimos“. Os petroleiros estavam sob escolta aérea dos Estados Unidos, acrescentou a publicação.