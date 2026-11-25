País foi contra a continuidade de uma guerra tarifária, afirmando que isso não atenderia o interesse 'de nenhuma das partes'

A manifestação ocorre um dia após a China anunciar a prorrogação, até 27 de janeiro de 2027, da suspensão de restrições à exportação de determinados materiais críticos aos EUA

A China criticou nesta quarta-feira (25) a perspectiva de um novo aumento de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses e de outras economias, em meio aos esforços do governo do presidente americano, Donald Trump, para substituir as sobretaxas derrubadas pela Suprema Corte do país.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Guo Jiakun afirmou que guerras tarifárias e comerciais “não atendem aos interesses de nenhuma das partes”.

Em coletiva de imprensa, Guo também rebateu a justificativa de Washington para a adoção das novas tarifas, relacionadas ao suposto excesso de capacidade industrial. “A chamada ‘sobrecapacidade produtiva’ é uma falsa premissa, e a China se opõe ao uso desse pretexto para manipulação política”, afirmou.

Segundo reportagens da Bloomberg e do The Wall Street Journal publicadas na terça-feira, 24, os EUA preparam uma elevação de tarifas sobre a China, a União Europeia (UE) e mais de uma dezena de outras economias, com base em uma investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) sobre subsídios industriais.

Guo defendeu que Pequim e Washington resolvam suas divergências por meio de consultas, com base na “igualdade, no respeito e na reciprocidade”, e implementem os consensos alcançados por Trump e pelo líder chinês, Xi Jinping, para preservar a estabilidade das relações comerciais bilaterais.

A manifestação ocorre um dia após a China anunciar a prorrogação, até 27 de janeiro de 2027, da suspensão de restrições à exportação de determinados materiais críticos aos EUA, na esteira da reunião entre Trump e Xi na semana passada, em Shenzhen.