Duas explosões controladas estão previstas para esta semana; órgão americano prepara recurso contra a decisão da Justiça

Exército dos Estados Unidos quer detonar explosivos com chumbo apesar de veto judicial

O Exército dos Estados Unidos pretende detonar explosivos com chumbo no estado norte-americano de Iowa, no centro-oeste do país. A intenção do órgão americano se dá apesar de uma decisão judicial suspender a autorização da operação. De acordo com autoridades dos EUA, em relato obtido pela BBC, explosões controladas estão previstas para acontecer até esta terça-feira (24).

Segundo um documento que a emissora britânica teve acesso, o Exército afirma que precisa agir rapidamente para “proteger seu pessoal e as comunidades vizinhas”. Por causa dessa emergência, o órgão pretende recorrer da decisão da Justiça, que suspendeu a operação.

“Para proteger seu pessoal e as comunidades vizinhas, o Exército precisa agir rapidamente” Exército dos EUA em documento à Justiça, obtido pela BBC

“A proteção da saúde humana e do meio ambiente exige ação imediata, não demora”, completou o órgão.

Na sexta-feira (20), um tribunal federal de apelações decidiu suspender a autorização emergencial após grupos ambientalistas recorrerem à Justiça. No entanto, o Departamento de Justiça norte-americano argumentou no sábado (21) que o Exército poderia explodir com base em uma exceção para emergências.

Segundo os grupos ambientalistas, a poeira causada pelas detonações poderia atingir até 160 km de distância. Além disso, eles questionam o método mais seguro para descartar o material.

Exército alega proteção ao público

O Departamento do Exército explicou que as detonações controladas eram necessárias para que o público fosse protegido, o que não aconteceria com uma explosão não planejada.

“Existe um risco iminente de explosão do azido de chumbo na fábrica de munições do Exército de Iowa, já que se espera que as temperaturas caiam abaixo de -1°C (30 graus Fahrenheit) nos próximos dias” Departamento do Exército dos EUA

A azida de chumbo é uma substância altamente volátil utilizada na fabricação de detonadores. No início deste ano, a Iowa Army Ammunition Plant (IAAP), instalação militar do Exército dos Estados Unidos em Iowa), identificou que o composto havia se deteriorado com o passar do tempo, tornando seu transporte extremamente arriscado, segundo informações da Rádio Pública do estado.