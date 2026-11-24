O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou um aumento do salário mínimo para 500 dólares até o ano de 2027, uma medida que ocorre a apenas cinco dias da realização das eleições municipais no país latino-americano, onde serão eleitos centenas de prefeitos, prefeitos de distrito e vereadores, entre outros cargos.

O salário mínimo passará, assim, de 482 dólares para 500 a partir do próximo mês de janeiro, conforme indicado em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Vocês me elegeram para tomar decisões que lhes permitam viver com dignidade. Conheço o esforço que vocês fazem todos os dias para sustentar suas famílias. Esse esforço precisa se refletir em seu salário. Por isso, o salário-mínimo subirá para 500 dólares”, afirmou.

A legislação equatoriana estabelece que o salário-mínimo deve ser definido por meio de um acordo entre os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, no âmbito do Conselho Nacional do Trabalho e Salários.

Somente se as partes não chegarem a um consenso é que a responsabilidade de fixar o novo salário recai sobre o governo, por meio do Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Humano, segundo informações do jornal “Primicias”.

O anúncio de Noboa ocorre no momento em que as negociações entre trabalhadores e empresários para definir o aumento estavam apenas começando. As partes devem realizar duas reuniões: a primeira já ocorreu em 19 de novembro, enquanto a segunda ainda não tinha data definida.

Noboa, do partido conservador Ação Democrática Nacional, informou sobre essa medida alguns minutos antes de o Parlamento aprovar uma suspensão temporária de sua licença como presidente para que ele pudesse participar da campanha eleitoral, uma medida que ele próprio havia solicitado.