Antes da correção dos militares, o Ministério do Interior e da Segurança havia informado que aviões russos violaram o espaço aéreo sul-coreano.

A Coreia do Sul enviou caças nesta terça-feira (24) para acompanhar aeronaves militares russas que entraram em sua zona de identificação de defesa aérea, sobre águas entre a Península Coreana e o Japão. O Estado-Maior sul-coreano esclareceu que os aviões não violaram o espaço aéreo territorial do país, ao contrário do que informaram inicialmente autoridades do governo.

O alerta para os moradores da ilha de Ulleung foi suspenso três minutos depois de ser emitido. A ordem, divulgada por volta das 7h52 (horário local), orientava a população a buscar abrigo em instalações subterrâneas ou edifícios. Segundo os militares, as aeronaves russas se aproximaram do espaço aéreo da ilha, mas deixaram a área de risco.

O porta-voz do Estado-Maior, Jang Do-young, afirmou que a força aérea mobilizou caças por precaução. Ele disse que o governo pretende apresentar um protesto a Moscou sobre o incidente. Não foram informados o número nem os modelos das aeronaves.

Antes da correção dos militares, o Ministério do Interior e da Segurança havia informado que aviões russos violaram o espaço aéreo sul-coreano. O governo provincial também emitiu um alerta, dizendo que as aeronaves poderiam ser norte-coreanas. Jang afirmou que o episódio será investigado e que o alerta provincial pode ter sido enviado por engano.

Uma zona de identificação de defesa aérea se estende além do espaço aéreo territorial e permite que as forças armadas identifiquem e acompanhem aeronaves estrangeiras. Segundo Jang, aviões russos já entraram várias vezes na zona sul-coreana neste ano.

A ilha de Ulleung, com cerca de 9 mil habitantes, não registrou grandes transtornos. O incidente ocorre uma semana depois de a Coreia do Sul mobilizar caças diante de outra incursão temporária de aeronaves russas em sua zona de defesa aérea. Na mesma ocasião, o Japão também protestou contra Moscou, após relatar a entrada de dois aviões suspeitos em seu espaço aéreo.