Governo Trump propõe ampliar tarifas sobre aviões e açúcar do Brasil
O governo Donald Trump propôs nesta quarta-feira (25) a ampliação de tarifas de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento da tributação sobre o açúcar importado do país. Anunciada pelo representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a recomendação modifica medidas definidas por uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês).
Em julho deste ano, o USTR confirmou a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de produtos brasileiros.
A proposta de mudança na investigação se refere à Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, divulgada no dia 15 de julho. A medida autoriza o governo dos Estados Unidos a investigar práticas comerciais de outros países que considere injustas ou prejudiciais aos interesses norte-americanos.
Logo após a aplicação de tarifas em julho, Jamierson Greer afirmou que a investigação da USTR apontou que o Brasil adotou uma série de medidas consideradas injustas aos interesses norte-americanos.
Entre os principais problemas indicados pelos Estados Unidos estavam:
- Ordens judiciais sigilosas que obrigaram empresas de tecnologia norte-americanas a remover conteúdos políticos, inclusive de um presidente;
- Multas diárias elevadas e ameaças de interrupção total das operações das plataformas no Brasil;
- Favorecimento ao sistema Pix, tratado como “campeão nacional” do Banco Central, gerando desvantagem competitiva para empresas norte-americanas de pagamentos;
- Concessão de tarifas preferenciais para Índia e México, sem reciprocidade aos produtos norte-americanos;
- Falhas no combate à corrupção;
- Impactos do desmatamento ilegal que prejudicam produtores agrícolas dos Estados Unidos.
Imposto sobre aeronaves
Pela proposta, aeronaves brasileiras prontas passariam a estar sujeitas a uma tarifa de 10% para ingressar no mercado dos Estados Unidos.
Greer disse que o Brasil não atendeu às reclamações apresentadas pelo governo americano durante mais de um ano de negociações. Diante da falta de avanços, os EUA propuseram novas tarifas como forma de pressionar o país a rever práticas comerciais consideradas prejudiciais à economia norte-americana.
“Depois de mais de um ano de conversas, o Brasil não fez avanços significativos para corrigir as práticas comerciais prejudiciais que comprometem a competitividade dos agricultores, trabalhadores, inovadores e empresas dos Estados Unidos”Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer
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