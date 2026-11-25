Recomendação foi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer

O governo Donald Trump propôs nesta quarta-feira (25) a ampliação de tarifas de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento da tributação sobre o açúcar importado do país. Anunciada pelo representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a recomendação modifica medidas definidas por uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês).

Em julho deste ano, o USTR confirmou a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de produtos brasileiros.

A proposta de mudança na investigação se refere à Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, divulgada no dia 15 de julho. A medida autoriza o governo dos Estados Unidos a investigar práticas comerciais de outros países que considere injustas ou prejudiciais aos interesses norte-americanos.

Logo após a aplicação de tarifas em julho, Jamierson Greer afirmou que a investigação da USTR apontou que o Brasil adotou uma série de medidas consideradas injustas aos interesses norte-americanos.

Entre os principais problemas indicados pelos Estados Unidos estavam:

Ordens judiciais sigilosas que obrigaram empresas de tecnologia norte-americanas a remover conteúdos políticos , inclusive de um presidente;

sigilosas que norte-americanas a , inclusive de um presidente; Multas diárias elevadas e ameaças de interrupção total das operações das plataformas no Brasil;

e das operações das plataformas no Brasil; Favorecimento ao sistema Pix , tratado como “campeão nacional” do Banco Central, gerando desvantagem competitiva para empresas norte-americanas de pagamentos ;

, tratado como do Banco Central, gerando ; Concessão de tarifas preferenciais para Índia e México, sem reciprocidade aos produtos norte-americanos ;

; Falhas no combate à corrupção ;

; Impactos do desmatamento ilegal que prejudicam produtores agrícolas dos Estados Unidos.

Imposto sobre aeronaves

Pela proposta, aeronaves brasileiras prontas passariam a estar sujeitas a uma tarifa de 10% para ingressar no mercado dos Estados Unidos.

Greer disse que o Brasil não atendeu às reclamações apresentadas pelo governo americano durante mais de um ano de negociações. Diante da falta de avanços, os EUA propuseram novas tarifas como forma de pressionar o país a rever práticas comerciais consideradas prejudiciais à economia norte-americana.