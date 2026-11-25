Operação policial encerrou sequestro na madrugada desta quarta-feira (25); um dos criminosos foi morto, segundo o presidente colombiano

Nas redes sociais, presidente da Colômbia comunica que os reféns foram libertos e um dos sequestradores morreu na operação.

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou na madrugada desta quarta-feira (25) o resgate de todos os reféns mantidos em um supermercado de Cartagena, no norte do país. Um dos sequestradores foi morto durante a operação policial. O mandatário não forneceu detalhes sobre o estado de saúde das pessoas libertadas.

De la Espriella esteve no local na noite de terça-feira (24) e afirmou que as forças de segurança decidiram intervir após os criminosos recusarem uma proposta de rendição. “Foi dada a oportunidade para que se entregassem e libertassem os reféns. Eles rejeitaram essa oportunidade e agimos com contundência”, declarou o presidente em um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, o sequestro teve início durante uma tentativa de assalto ao estabelecimento. Surpreendidos pela chegada da polícia, os criminosos mantiveram os clientes sob seu poder. Cerca de 30 pessoas foram feitas reféns, das quais parte foi libertada durante as negociações com as autoridades.

O episódio também afetou as operações do aeroporto de Cartagena, um dos principais destinos turísticos da Colômbia. A chegada de voos chegou a ser suspensa, mas foi posteriormente retomada.

Escalada da violência

A tomada de reféns ocorreu na mesma semana em que a Colômbia marca os dez anos da assinatura do acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Na segunda-feira (23), a explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio, na região central do país, deixou 25 feridos.

De la Espriella atribuiu o atentado à principal dissidência das Farc. Até o momento, entretanto, não há informações que indiquem uma ligação entre os episódios de Villavicencio e Cartagena.

Embora o acordo firmado em 2016 tenha resultado na desmobilização das Farc como organização guerrilheira, grupos armados continuam disputando territórios estratégicos para a mineração ilegal e o narcotráfico.

Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, Jorge Mora, também anunciou o reforço da segurança da infraestrutura energética colombiana após ocorrências registradas no sudoeste do país. As medidas, articuladas com o Ministério de Energia, buscam proteger as redes de eletricidade e gás e garantir o restabelecimento dos serviços.