Guerra com Irã acabará ‘imediatamente’ após eleições de meio de mandato, diz Trump
O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (9) que a guerra com o Irã terminará “imediatamente” depois das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, previstas para novembro.
Os dois lados retomaram as hostilidades nos últimos dias. O conflito, iniciado no fim de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, provocou uma alta dos preços dos combustíveis para os norte-americanos.
O cenário aumenta o temor de Trump e de seu Partido Republicano de uma dura derrota nas eleições legislativas, que renovarão toda a Câmara dos Representantes e um terço das cadeiras do Senado.
“Acho que a guerra terminará imediatamente depois das eleições, [porque o Irã] já não consegue resistir por muito mais tempo”, afirmou Trump à imprensa na pista da base aérea de Andrews, perto de Washington.
“Eles estão tentando desesperadamente influenciar a eleição”, acrescentou o presidente.
Trump também estimou que, “logo depois das eleições, o preço do petróleo vai despencar”.
Os democratas esperam tirar dos republicanos o controle das duas casas do Congresso.
Trump antecipou que “haverá muitas outras ofensivas” das forças norte-americanas, após os ataques contra nove embarcações iranianas.
Na terça-feira (8), as Forças Armadas dos Estados Unidos — que mantêm um bloqueio aos portos iranianos em resposta ao fechamento do Estreito de Ormuz — anunciaram a destruição de cinco petroleiros em represália a ataques do Irã.
Em resposta, o Irã afirmou nesta quarta-feira que atacou mais de uma dezena de embarcações que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, o que provocou uma disparada dos preços do petróleo.
O barril do petróleo Brent superou hoje os US$ 100 pela primeira vez desde julho, enquanto o preço do gás europeu atingiu seu nível mais alto desde o início de 2023.
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