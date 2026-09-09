Insetos recém-descobertos recebem nomes inspirados em Taylor Swift

As quatro espécies catalogadas foram nomeadas em alusão ao termo usado para se referir aos fãs da artista e a álbuns da cantora

Um artigo publicado nesta quarta-feira (9) sobre percevejos verdadeiros recém-descobertos mostrou que quatro novas espécies receberam nomes inspirados na cantora Taylor Swift. A categorização dos insetos foi feita por Sarah Schroeder, doutoranda na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

Em entrevista à UC News, serviço de mídia da própria instituição de ensino, Schroeder disse esperar que a nomeação em homenagem a Taylor Swift faça com que os insetos e a sua conservação “brilhem com um pouco de sua luz refletida”.

“Para mim, como fã de longa data da Taylor Swift, pareceu autêntico homenageá-la dessa forma, além de chamar a atenção para a diversidade de insetos que ainda precisa ser descoberta”, disse a pesquisadora.

No artigo publicado no periódico Insect Systematics and Evolution, Schroeder descreveu 12 novas espécies pertencentes à família Miridae, de percevejos verdadeiros. Destas, quatro foram classificadas no gênero nomeado Swiftiephylus, que combina “Swiftie” (termo utilizado para se referir aos fãs de Taylor Swift) com “Phylus”, usado para o grupo de insetos.

Já as quatro espécies foram nomeadas como: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus e Swiftiephylus poetorum. São versões em latim de Taylor, amante, destemida e poetas. As inspirações partem dos álbuns “Lover”, “Fearless” e “Tortured Poets Department”.

“A taxonomia é a pedra angular da conservação. Se não descrevermos as espécies, não saberemos que elas existem e não poderemos conservá-las. Homenagear Taylor dando seu nome a essas espécies é uma forma de honrar a ciência da conservação e chamar a atenção para toda a diversidade desconhecida”, declarou a pesquisadora.

Outra razão que levou Schroeder a nomear os insetos em homenagem à cantora é a aparência. As espécies catalogadas apresentam tons de amarelo e vermelho a laranja. No artigo, a pesquisadora os descreveu como “loiros”.

“O visual icônico de Taylor Swift é o cabelo loiro e os lábios vermelhos. Esses insetos são amarelo-claros com detalhes em vermelho por todo o corpo”, contou Schroeder.

As espécies catalogadas pela pesquisadora foram coletadas de 1995 a 2024 durante um projeto conduzido por pesquisadores do Museu Americano de História Natural e da Austrália.