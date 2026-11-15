Guatemala declara estado de sítio em região afetada pelo narcotráfico

O objetivo do estado de sítio é "fortalecer a segurança" e "proteger a população", afirmou o governo em um comunicado

O governo da Guatemala restringiu no sábado (14), de forma temporária, os direitos de circulação e de reunião em uma região do país afetada pela violência ligada ao narcotráfico, onde as autoridades também poderão efetuar operações de busca sem a necessidade de ordem judicial.

O estado de sítio foi decretado por 30 dias nos departamentos de Zacapa, que registrou pelo menos 17 mortes em ataques armados nas últimas semanas, e Izabal, ambos fronteiriços com Honduras.

A região de Zacapa, segundo as autoridades, está sob controle do cartel da família Lorenzana, que na sexta-feira foi declarado pelo governo dos Estados Unidos como “grupo terrorista” e aliado do cartel mexicano de Sinaloa.

O objetivo do estado de sítio é “fortalecer a segurança” e “proteger a população”, afirmou o governo em um comunicado.

As medidas incluem a limitação de reuniões ao ar livre e das manifestações públicas. Além disso, as autoridades poderão dissolver “à força” qualquer reunião que não tenha sido autorizada ou que aconteça com participantes “portando armas”.

O comunicado acrescenta ainda que poderão ser organizadas operações de busca em residências ou qualquer local fechado “sem a necessidade da ordem de um juiz” nem permissão dos proprietários.

No departamento de Izabal, onde a imprensa local noticiou dois mortos a tiros na sexta-feira, atua o cartel de Los Mendoza, também classificado como “grupo terrorista” por Washington. A família opera a partir do departamento remoto de Petén, na fronteira com o México e Belize.

O presidente Bernardo Arévalo, no poder desde 2024, enfrenta muitas críticas pelo aumento da violência no país.