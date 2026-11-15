Guatemala declara estado de sítio em região afetada pelo narcotráfico
O governo da Guatemala restringiu no sábado (14), de forma temporária, os direitos de circulação e de reunião em uma região do país afetada pela violência ligada ao narcotráfico, onde as autoridades também poderão efetuar operações de busca sem a necessidade de ordem judicial.
O estado de sítio foi decretado por 30 dias nos departamentos de Zacapa, que registrou pelo menos 17 mortes em ataques armados nas últimas semanas, e Izabal, ambos fronteiriços com Honduras.
A região de Zacapa, segundo as autoridades, está sob controle do cartel da família Lorenzana, que na sexta-feira foi declarado pelo governo dos Estados Unidos como “grupo terrorista” e aliado do cartel mexicano de Sinaloa.
O objetivo do estado de sítio é “fortalecer a segurança” e “proteger a população”, afirmou o governo em um comunicado.
As medidas incluem a limitação de reuniões ao ar livre e das manifestações públicas. Além disso, as autoridades poderão dissolver “à força” qualquer reunião que não tenha sido autorizada ou que aconteça com participantes “portando armas”.
O comunicado acrescenta ainda que poderão ser organizadas operações de busca em residências ou qualquer local fechado “sem a necessidade da ordem de um juiz” nem permissão dos proprietários.
No departamento de Izabal, onde a imprensa local noticiou dois mortos a tiros na sexta-feira, atua o cartel de Los Mendoza, também classificado como “grupo terrorista” por Washington. A família opera a partir do departamento remoto de Petén, na fronteira com o México e Belize.
O presidente Bernardo Arévalo, no poder desde 2024, enfrenta muitas críticas pelo aumento da violência no país.
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