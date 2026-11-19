Oferta pública avalia criadora do Claude em US$ 1,5 trilhão, em meio a incertezas sobre o futuro do setor de inteligência artificial

A Anthropic fará sua estreia nesta quinta-feira (19) na Nasdaq de Nova York com a maior abertura de capital da história, superando a da SpaceX, apesar das dúvidas sobre os riscos e a rentabilidade da inteligência artificial.

A forte demanda por ações tem deixado, por ora, em segundo plano a preocupação dos mercados com o suposto caso de espionagem que levou à renúncia do CEO da Nvidia e com o temor de uma bolha no setor de IA.

A empresa anunciou nessa quarta‑feira (18) a oferta de 956 milhões de ações, a US$ 83 dólares por ação (R$ 482), uma operação que avalia o criador do chatbot Claude em US$ 1,5 trilhão (R$ 8,7 trilhões).

A Anthropic vai captar US$ 79,4 bilhões (R$ 467,1 bilhões), um valor que supera o recorde inicial de US$ 75 bilhões (R$ 441,2 bilhões) levantados em junho na abertura de capital da SpaceX, a empresa de Elon Musk, que atingiu uma avaliação de US$ 1,77 trilhão (R$ 10,28 trilhões).

A forte demanda por ações da Anthropic ocorre em um contexto de grandes oscilações nas bolsas no setor de inteligência artificial e de dúvidas dos investidores sobre a rentabilidade dos vultosos investimentos nessa tecnologia.

A Nvidia, líder mundial em chips e um dos principais protagonistas do auge da inteligência artificial, também investe na Anthropic e em dezenas de empresas do setor. A companhia foi abalada pela demissão de seu CEO, Jensen Huang, que admitiu ter um relacionamento extraconjugal com uma mulher que os serviços de inteligência dos Estados Unidos consideravam uma possível espiã chinesa.

“A abertura de capital da Anthropic representa uma importante vitória de curto prazo para o setor de tecnologia e deve contribuir para recuperar parte da confiança dos investidores” Dan Ives, da Yorkville Ives & Co

Riscos

As primeiras estimativas haviam avaliado a Anthropic em até US$ 2 trilhões (R$ 11,61 trilhões), mas foram revistas para baixo devido à queda das ações do setor nas últimas semanas.

O chatbot Claude, da Anthropic, é um dos mais potentes do mundo, mas, assim como seus concorrentes, desperta temores por sua capacidade de desestabilizar sociedades e substituir trabalhadores.

A receita da companhia, fundada há cinco anos, cresceu em ritmo exponencial e chegou a US$ 17 bilhões (R$ 98,7 bilhões) no terceiro trimestre, ante US$ 1,4 bilhão (R$ 8,13 bilhões) no mesmo período do ano anterior. Grande parte dessa receita vem de clientes que pagam para utilizar seus modelos de inteligência artificial para programar.

Os irmãos Dario e Daniela Amodei, respectivamente diretor-executivo e presidente da empresa, fundaram a Anthropic em 2021 junto com vários colegas, depois de deixarem a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT.

No documento de sua oferta pública inicial, a Anthropic dedica muito espaço aos riscos da inteligência artificial, em linha com sua aposta na segurança enquanto desenvolve modelos cada vez mais potentes.

O documento também alerta que os sistemas mais avançados “podem representar riscos catastróficos ou existenciais para a sociedade se não forem desenvolvidos e utilizados de forma responsável”.

A senadora democrata americana Elizabeth Warren criticou a Anthropic em uma mensagem no X e afirmou que a empresa “não responde às possíveis ameaças que representaria para as poupanças destinadas à aposentadoria dos americanos e para todo o sistema financeiro se essa oferta pública inicial der errado”.