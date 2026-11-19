Antes, russo se reuniu com o americano e Xi Jinping

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira (19) uma resposta “muito mais dolorosa” ao ataque da Ucrânia que danificou parcialmente a ponte da Crimeia, a qual liga essa península, anexada por Moscou, ao território russo.

“Responderemos a esses ataques. Nossa resposta será muito mais dolorosa do que o ataque de Kiev contra a ponte”, declarou Putin.

Antes, Putin, confirmou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia, além de outros conflitos regionais durante reunião na China. Os dois e o líder chinês Xi Jinping realizaram uma reunião trilateral.

“Conversamos sobre o assunto ontem (terça, 18) com o presidente da República Popular da China e, hoje (quarta), por iniciativa do presidente dos Estados Unidos, dedicamos bastante atenção ao tema durante nosso encontro bilateral”, afirmou o russo

O presidente russo afirmou que os três países são unidos pelo status de potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial e pela responsabilidade compartilhada de preservar a paz e a segurança internacionais, como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Putin, no entanto, não mencionou os países europeus que também venceram a Segunda Guerra Mundial e integram o conselho.

*com informações da AFP e do Estadão Conteúdo

