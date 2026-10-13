Papa Leão XIV nomeia e transfere bispo no Brasil; saiba quem é

Foi nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar de Curitiba no dia 7 de junho de 2017; em 10 de junho de 2020, foi transferido como Bispo de Sete Lagoas.

O papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira (13) dom Francisco Cota de Oliveira como bispo da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, no Estado de Minas Gerais, transferindo-o da sede episcopal de Sete Lagoas (MG). Dom Francisco Cota de Oliveira nasceu em 5 de agosto de 1969 em Onça do Pitangui, em Minas Gerais. Estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte-MG e Teologia no Instituto Dom João Rezende Costa.

Foi ordenado sacerdote em agosto de 1999. Ocupou os seguintes cargos: Pároco de Nossa Senhora do Carmo em Carmo do Cajuru (MG), de Sant’Ana em Itaúna (MG) e de Nossa Senhora do Pilar em Pitangui (MG); Assessor Diocesano para a Juventude; Professor no Seminário Propedêutico, no Seminário de Filosofia e no Curso de Teologia para leigos; Vigário Forâneo; Promotor de Justiça do Tribunal Eclesiástico Diocesano; Membro do Conselho Diocesano para Assuntos Econômicos e Ecônomo Diocesano Adjunto.

Foi nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar de Curitiba no dia 7 de junho de 2017. Em 10 de junho de 2020, foi transferido como Bispo de Sete Lagoas.

É também membro da Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).