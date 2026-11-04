Democrata Abdul El-Sayed se torna primeiro muçulmano eleito ao Senado dos EUA

Democrata derrotou candidato apoiado por Trump com 51,8% dos votos, apesar de divergências internas sobre Israel e ataques à sua religião

O médico Abdul El-Sayed se tornou o primeiro muçulmano eleito para o Senado dos Estados Unidos após vencer a disputa em Michigan nas eleições legislativas de meio de mandato, realizadas na terça-feira (3). O democrata recebeu 51,8% dos votos, contra 46,2% do republicano Mike Rogers, apoiado pelo presidente Donald Trump.

A vitória ocorreu em uma das disputas mais importantes para a definição do controle do Senado americano. El-Sayed conquistou a cadeira que será deixada pelo democrata Gary Peters, que decidiu não concorrer à reeleição. O resultado também contribuiu para a conquista da maioria democrata nas duas casas do Congresso.

Filho de imigrantes egípcios e nascido nos arredores de Detroit, El-Sayed representa a ala progressista do Partido Democrata. Durante a campanha, defendeu a criação de um sistema público de saúde universal e o cancelamento de dívidas médicas. Suas posições sobre Israel e a guerra na Faixa de Gaza, porém, provocaram divergências dentro da própria legenda.

Trajetória na saúde

Aos 42 anos, El-Sayed possui formação em biologia, ciência política e medicina, além de um doutorado em saúde pública pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Antes de ingressar na política, trabalhou como professor de epidemiologia na Universidade de Columbia e dirigiu o Departamento de Saúde de Detroit.

Sua primeira tentativa de conquistar um cargo eletivo ocorreu em 2018, quando disputou as primárias democratas para o governo de Michigan, mas não conseguiu a indicação do partido.

Na campanha ao Senado, o médico procurou concentrar o debate em propostas econômicas e de saúde. Apesar disso, sua religião tornou-se alvo de questionamentos e ataques. Em um comício, afirmou ser apenas “um candidato ao Senado que, por acaso, é muçulmano”.

O democrata também ganhou visibilidade nas redes sociais e recebeu o apoio do ex-presidente Barack Obama na reta final da disputa. Trump, por sua vez, fez críticas públicas à candidatura.

Divisão entre democratas

A candidatura de El-Sayed enfrentou resistência dentro do Partido Democrata, sobretudo por suas críticas à atuação de Israel em Gaza e à influência de grupos pró-Israel na política americana.

A crise se agravou poucos dias antes da eleição, quando a deputada democrata Haley Stevens anunciou apoio ao republicano Mike Rogers. Derrotada por El-Sayed nas primárias de agosto, Stevens havia inicialmente declarado apoio ao vencedor da disputa interna, mas mudou de posição no domingo (1º).

Segundo a deputada, El-Sayed havia afirmado que ela não era mais bem-vinda em sua campanha. A decisão provocou reações entre lideranças democratas. De acordo com o The New York Times, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, classificou a atitude como uma traição. Integrantes da equipe de Stevens também deixaram seus cargos em protesto.

As divergências expuseram dificuldades do candidato para conquistar o apoio de diferentes segmentos do eleitorado de Michigan, especialmente nas comunidades negras e árabe-americanas da região de Detroit.

Ataques ao Islã

Durante a campanha, El-Sayed foi alvo de ataques relacionados à sua religião muçulmana e à sua ascendência egípcia.

Em 25 de outubro, durante um comício em Michigan, Donald Trump chamou El-Sayed de “jihadista”, acusou-o de estar ao lado de terroristas e sugeriu que ele deveria passar por um detector de metais antes de entrar no Senado.

O republicano Mike Rogers também tentou associar o adversário à Irmandade Muçulmana, embora não houvesse evidências de vínculos entre o democrata e a organização. El-Sayed rejeitou as acusações e classificou os questionamentos sobre sua lealdade aos Estados Unidos como vergonhosos. As declarações de Trump foram criticadas até por Bishara Bahbah, ex-aliado do presidente e fundador do grupo Arab Americans for Trump, que as considerou racistas.

Disputa contra Rogers

Ex-deputado federal, Mike Rogers já havia concorrido ao Senado em 2024, quando foi derrotado. Na campanha deste ano, tentou associar El-Sayed à esquerda socialista e explorou as críticas do democrata ao apoio americano a Israel.

O republicano também acusou o adversário de estar “mais focado em Gaza do que em Michigan”, buscando questionar suas prioridades políticas. Apesar da resistência de setores do próprio partido e dos ataques recebidos durante a campanha, El-Sayed venceu Rogers por uma diferença de 5,6 pontos percentuais e conquistou a cadeira democrata em Michigan.