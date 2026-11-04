Democrata derrota candidata apoiada por Trump e vence eleição histórica na Carolina do Sul

Annie Andrews conquistou 50,6% dos votos e se tornou a primeira mulher eleita para representar o estado no Senado americano

Pediatra de 45 anos, Andrews já havia concorrido a uma cadeira na Câmara dos Representantes em 2022, mas foi derrotada pela republicana Nancy Mace.

A democrata Annie Andrews venceu a disputa pelo Senado dos Estados Unidos na Carolina do Sul nesta terça-feira (3), encerrando um período de 28 anos sem vitórias de seu partido no estado. Com 50,6% dos votos, Andrews derrotou a republicana Darline Graham, que recebeu 47,2% e contava com o apoio do presidente Donald Trump.

O resultado representa uma mudança no cenário político da Carolina do Sul, estado tradicionalmente favorável aos republicanos. Andrews também se tornou a primeira mulher eleita para representar o estado no Senado americano. Até então, o último democrata a vencer uma eleição para a Casa havia sido Fritz Hollings, reeleito em 1998 após conquistar um mandato em 1992.

Pediatra de 45 anos, Andrews já havia concorrido a uma cadeira na Câmara dos Representantes em 2022, mas foi derrotada pela republicana Nancy Mace. Na campanha deste ano, a democrata concentrou suas propostas na ampliação do acesso aos serviços de saúde e na redução do custo de vida, temas que ganharam destaque entre os candidatos de seu partido nas eleições de meio de mandato.

Disputa pela cadeira

Darline Graham, de 62 anos, assumiu uma vaga no Senado em julho, após a morte de seu irmão, Lindsey Graham, que representava a Carolina do Sul desde 2003. Ela foi nomeada pelo governador republicano Henry McMaster para concluir o mandato e, posteriormente, venceu as primárias do partido para disputar a eleição.

Antes de chegar ao Congresso, Graham havia trabalhado em órgãos estaduais, mas não tinha experiência em cargos eletivos. Durante a campanha, recebeu o apoio de Trump e apresentou propostas conservadoras relacionadas à imigração, ao aborto e ao controle de armas.

A vitória de Andrews retira dos republicanos uma cadeira que o partido mantinha havia quase três décadas. O resultado também contribui para o avanço democrata no Senado, em uma eleição marcada por derrotas de candidatos apoiados pelo presidente americano.