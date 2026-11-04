Musk faz piada sobre derrota republicana após gastar milhões com o partido
O bilionário Elon Musk fez piada com a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, depois de destinar centenas de milhões de dólares para ajudar candidatos do partido conservador.
Os democratas conquistaram o controle do Congresso, com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, o que dificulta o fim do mandato do presidente Donald Trump.
“Parece que meus raios laser espaciais de interferência eleitoral não funcionaram desta vez”, escreveu Musk no X.
Musk financiou a campanha republicana com quase 500 milhões de dólares. O valor o tornou o maior doador individual em um ciclo de eleições federais desde que, em 2010, foi permitido o gasto ilimitado em campanhas, segundo a organização OpenSecrets.
Boa parte do valor, 158 milhões de dólares, foi destinada a apoiar Ken Paxton, o candidato republicano ao Senado pelo Texas.
O democrata James Talarico derrotou Paxton, um aliado próximo de Trump, e se tornou o primeiro democrata a vencer uma disputa pelo Senado no Texas desde 1994.
“Nesta disputa, enfrentamos nossos próprios Golias. O homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo e todo o aparato de Washington”, celebrou Talarico.
O golpe foi duplo neste bastião republicano, onde a democrata Gina Hinojosa, de ascendência mexicana, derrotou o governador republicano Greg Abbott.
Os dois democratas atacaram a expansão dos centros de dados de inteligência artificial no estado, onde Musk instalou as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede social X.
O avanço dos centros de dados preocupa os texanos, devido ao possível aumento das contas de luz, do consumo de água e da sobrecarga da rede elétrica.
Com a reviravolta no Congresso, Musk expressou inquietação com um possível freio à expansão destas infraestruturas. “Os centros de dados no espaço parecem bastante atraentes neste momento”, comentou em sua rede social.
Assuntos
continue lendo
- Após 38, 36 e 94 anos, democratas voltam a vencer eleições no Texas e Kansas Marcelo Bamonte · há 4 horas
- Brasileiro conquista vaga no Legislativo da Flórida após vitória nas eleições dos EUA Marcelo Bamonte · há 4 horas
- Democrata Abdul El-Sayed se torna primeiro muçulmano eleito ao Senado dos EUA Marcelo Bamonte · há 4 horas
- Democrata derrota candidata apoiada por Trump e vence eleição histórica na Carolina do Sul Marcelo Bamonte · há 4 horas