Brasileiro conquista vaga no Legislativo da Flórida após vitória nas eleições dos EUA

Natural de Duque de Caxias, Felipe Sousa-Lazaballet derrotou candidata republicana e será o primeiro brasileiro a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa estadual

Eleição também representa outros dois marcos: Sousa-Lazaballet será o primeiro imigrante abertamente gay a integrar o Legislativo estadual da Flórida e o primeiro ex-beneficiário do programa DACA a ocupar uma cadeira em uma legislatura estadual americana.

O brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, foi eleito deputado estadual na Flórida, nos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele derrotou a republicana Bonnie Jackson nas eleições legislativas de meio de mandato, realizadas na terça-feira (3), e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa do estado.

A eleição também representa outros dois marcos: Sousa-Lazaballet será o primeiro imigrante abertamente gay a integrar o Legislativo estadual da Flórida e o primeiro ex-beneficiário do programa DACA a ocupar uma cadeira em uma legislatura estadual americana.

Criado durante o governo de Barack Obama, o DACA oferecia proteção temporária contra a deportação e autorização de trabalho a determinados imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. Sousa-Lazaballet foi beneficiado pelo programa antes de obter a residência permanente e, posteriormente, a cidadania americana.

Trajetória nos EUA

Filho de uma empregada doméstica cearense que o criou sozinha, Sousa-Lazaballet deixou o Brasil aos 14 anos. Nos Estados Unidos, passou aproximadamente 15 anos em situação migratória irregular antes de conseguir regularizar sua permanência.

Aos 26 anos, recebeu autorização para trabalhar por meio do DACA. Posteriormente, obteve o green card por meio de uma petição familiar. Em 2020, casou-se com Luis Sousa-Lazaballet e, no ano seguinte, naturalizou-se cidadão americano.

Sua experiência como imigrante o levou a participar de organizações voltadas à defesa dos direitos migratórios e da comunidade LGBTQ+. Antes de disputar uma vaga no Legislativo, também trabalhou durante cinco anos na administração do prefeito de Orlando, Buddy Dyer.

Em entrevista ao g1, Sousa-Lazaballet relatou ter sido alvo de críticas da adversária republicana por sua origem estrangeira e pelo tempo de residência na Flórida. Segundo ele, porém, sua trajetória encontrou receptividade entre os eleitores.

“Cheguei nos EUA com 14 anos, literalmente com uma mala, um coração cheio de sonhos e nada mais. Foi justamente por causa desse processo tão difícil, de ser uma pessoa imigrante nesse país, que eu me envolvi com a política. Para ajudar as pessoas e buscar mudanças sociais. Minha história de superação indica que eu sei o que é sofrer e ter que lutar pelo sonho americano”.

Propostas para Flórida

Na campanha eleitoral, o democrata concentrou suas propostas em questões econômicas e sociais. Entre as prioridades apresentadas estão a redução do custo de vida e a ampliação da oferta de moradias acessíveis, duas demandas de sua plataforma política.

Sousa-Lazaballet também defendeu o fortalecimento do financiamento das escolas públicas e medidas para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.