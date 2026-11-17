De acordo com seis fontes consultadas pela CNN, não há até o momento indícios de 'um ataque cibernético'

O incidente ocorre após uma falha no sistema aéreo dos Estados Unidos na última sexta-feira

A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), que contém informações altamente confidenciais, sofreu uma queda nesta terça-feira (17), segundo informou a emissora CNN.

De acordo com seis fontes consultadas pela CNN, não há até o momento indícios de “um ataque cibernético” contra a rede NSA Net, que permite aos funcionários trocar informações sensíveis.

O incidente ocorre após uma falha no sistema aéreo dos Estados Unidos na última sexta-feira e depois de vários usuários relatarem, nesta segunda-feira, problemas para acessar os serviços de alguns dos principais bancos do país.

A companhia aérea americana United Airlines também informou nesta segunda-feira sobre um problema tecnológico que causou transtornos em voos com partidas programadas em nível nacional.

A United definiu a situação como uma “interrupção generalizada de seus sistemas”.

Sobre o incidente de sexta-feira, que obrigou a suspender a decolagem de todos os voos nos Estados Unidos por mais de quatro horas, o governo do presidente Donald Trump atribuiu o problema a uma instabilidade em seus sistemas de comunicações e radares.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), o episódio provocou o cancelamento de cerca de 12.462 voos, embora nem todos tenham tido relação direta com a suspensão nacional.

A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema, na sigla em inglês) tem prevista para esta terça-feira uma simulação nacional para avaliar os procedimentos de alertas oficiais de emergência.

Esse tipo de teste costuma ser habitual em nível estadual, embora não fosse realizado um de alcance nacional desde 2023, e desta vez não incluirá o envio de alertas por telefone celular.

O teste consistirá na transmissão de uma mensagem de teste por rádio e televisão para verificar se os veículos recebem e retransmitem corretamente os alertas oficiais.