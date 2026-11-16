Segundo a regra, cidadãos estrangeiros portadores de visto de estudante não poderiam mais permanecer por mais de quatro anos em território americano

Um juiz federal de Boston anulou nesta segunda-feira (16) os novos limites à permanência nos Estados Unidos impostos pelo governo de Donald Trump a estudantes e jornalistas.

O mesmo juiz já havia suspendido até nova ordem a entrada em vigor dessa regra, que estava prevista para 15 de setembro. Em sua decisão de hoje, ele anulou a norma, publicada em julho, por considerá-la “arbitrária”.

O juiz acolheu os argumentos jurídicos de organizações que representam instituições de ensino superior, professores e sindicatos. O governo pode recorrer da decisão.

Segundo a regra, cidadãos estrangeiros portadores de visto de estudante não poderiam mais permanecer por mais de quatro anos em território americano. Já para os jornalistas estrangeiros, o tempo de permanência ficaria limitado a 240 dias, com a possibilidade de solicitar renovações por períodos equivalentes.