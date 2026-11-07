JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Melhores Momentos Morning Show | 10h00 - 12h00
Mundo

Rússia bombardeia Ucrânia e danifica ponte em Kiev e infraestruturas energéticas

No total, os ataques noturnos em Kiev deixaram pelo menos cinco feridos, incluindo um adolescente de 14 anos

AFP

Ataque Rússia na Ucrânia
Ataque Rússia na Ucrânia SERHII OKUNEV / AFP

Uma ponte importante e várias infraestruturas energéticas de Kiev foram danificadas em bombardeios russos, o que prejudicou os serviços de abastecimento na capital ucraniana, informou neste sábado (7) o prefeito, Vitali Klitschko.

“A situação do fornecimento de energia na capital é extremamente complicada. Isso afeta o funcionamento dos sistemas de aquecimento e de abastecimento de água da cidade”, declarou o prefeito no Telegram.

Já na noite de sexta-feira (06), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia indicado que os serviços de inteligência alertaram sobre um possível bombardeio russo contra infraestruturas civis e energéticas, assim como contra pontes. No total, os ataques noturnos em Kiev deixaram pelo menos cinco feridos, incluindo um adolescente de 14 anos, detalhou o prefeito.

Segundo ele, a Ponte Norte, sobre o rio Dnieper, foi atingida, o que obrigou a interrupção do tráfego. Essa mesma estrutura já havia sido alvo de bombardeios em outubro, motivo pelo qual foi protegida com uma rede antidrones, uma medida inédita na capital desde o início da invasão russa, no final de fevereiro de 2022.

Infraestruturas energéticas nos arredores da capital também foram bombardeadas, segundo Klitschko; além disso, uma escola infantil foi destruída, informaram os serviços de emergência. Outros bombardeios russos já haviam causado danos a infraestruturas energéticas recentemente, sobretudo na capital, e os ucranianos temem o impacto que isso terá em pleno inverno boreal, com a queda das temperaturas.

No plano diplomático, está agendada uma reunião tripartite para os dias 10 e 11 de novembro, em Abu Dhabi, com a participação de representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia, na tentativa de retomar as negociações, que atualmente se encontram em um impasse.

O último encontro desse tipo ocorreu em fevereiro, em Genebra, mas não resultou em nenhum avanço para o fim do conflito.

Assuntos

continue lendo

Turquia Mundo Ministro das Relações Exteriores da Itália é alvo de hacker e tem dados vazados na ‘dark web’ Governo italiano apoia Kiev nas esferas humanitária e militar na guerra deflagrada após a invasão russa de seu território, em 2022.
  1. Prédio que desabou no Brás não tinha laudo de vistoria, diz Corpo de bombeiros Estadão Conteúdo · há 27 segundos
  2. EUA oferecem US$ 20 milhões por informações sobre programa nuclear iraniano AFP · há 3 horas
  3. Imigrante venezuelano é preso perto da Casa Branca com intenção de matar Trump AFP · há 4 horas
  4. Lula felicita Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai após impeachment de Peña Jovem Pan · há 11 horas