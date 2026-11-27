A brasileira foi condenada a cinco anos e dois meses de prisão por contrabando e porte de droga ao ser detida com 6,13 gramas de haxixe para uso pessoal

A jogadora de futebol de areia Letícia Villar, chamada de Lelê Villar, é centro de impasse diplomático entre a Rússia, Brasil e os Estados Unidos. Ela está detida em uma colônia penal da Mordóvia, conhecida como uma das piores prisões russas. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Para a extradição da brasileira e de mais dois estudantes de medicina, a Rússia exige troca pelo suspeito de espionagem Sergei Tcherkasov. Do outro lado, em 2023, os Estados Unidos solicitaram o envio do russo. Ele é acusado de atuar como agente de país estrangeiro e ter cometido fraude imigratória e bancária. No Brasil, cumpre pena de cinco anos e dois meses, na Penitenciária Federal de Brasília, por falsidade ideológica.

Campeã de futebol de areia, Villar foi presa em julho de 2025 quando viajava da Estônia para a Rússia. Ela iria jogar no país no Lokomotiv, de São Petersburgo. A jogadora portava 6,13 gramas de haxixe para uso pessoal. Em janeiro, foi condenada a cinco anos e dois meses de prisão por contrabando e porte de droga. A transferência para a colônia penal na Mordóvia foi realizada em agosto.

Condições na prisão

Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Villar relatou que as detidas na colônia penal são “escravas disfarçadas de presidiárias”. A jogadora também contou sofrer episódios de racismo e perseguição por ser lésbica. Ela pediu ao chefe do Executivo apoio para ser extraditada ou expulsa da Rússia.

Desde a transferência para a colônia penal, Villar não recebeu visitas consulares. Teve permissão para o envio de duas cartas e não pôde fazer telefonema para a família. No local, cumpre pena de trabalhos forçados das 6h às 21h, sem folga semanal. Ela costura uniformes para soldados russos que lutam na guerra da Ucrânia.

A colônia penal foi estabelecida na década de 1930. O espaço integrou o complexo de gulags soviéticos, conhecidos pelos abusos contra dissidentes políticos. A unidade continua a receber denúncias de violação de direitos humanos.

Também ficou detida na colônia penal a jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner. Ela foi detida em 2022, no aeroporto de Moscou, com óleo de haxixe para uso pessoal. Para a extradição da atleta, a Rússia exigiu dos Estados Unidos a libertação do espião russo Vadim Krasikov.

Griner foi liberada depois de uma negociação direta do ex-presidente norte-americano Joe Biden. Os Estados Unidos libertaram o traficante de armas Viktor Bout em troca.

Movimentação

O advogado da jogadora, Rodrigo Sardenberg, relatou à Folha de S. Paulo que tem pedido às autoridades da Rússia o envio ao Ministério da Justiça e Segurança Pública da documentação necessária para solicitar a transferência. No entanto, ele afirmou que Moscou tem ignorado. Em nota à Jovem Pan, a pasta disse que “não comenta ou confirma casos em andamento”.

Sardenberg declarou que acredita que o envolvimento de Lula na questão seria essencial para a resolução do impasse. O advogado disse à Folha de S. Paulo que o caso de Villar “não se trata mais de cooperação jurídica internacional”, mas de uma “decisão política dos dois países”.

À Jovem Pan, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) relatou que acompanha o caso de Villar por intermédio da Embaixada do Brasil em Moscou. A pasta afirmou que está “empenhada” em resolver a questão da jogadora.