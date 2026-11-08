Trump considera ‘altamente improvável’ novos ataques contra Irã durante negociações

De qualquer forma, o presidente dos EUA insistiu que o país têm as forças necessárias mobilizadas na região para intervir caso ele dê a ordem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (8) que considera “altamente improvável” que ordene novos ataques militares contra o Irã enquanto avançam as negociações sobre o programa nuclear iraniano e sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

“Depende se eles assinarem ou não um acordo muito sólido”, afirmou Trump em entrevista à rede de TV norte-americana CNN. “A resposta é que é altamente improvável que isso seja necessário”, acrescentou, posição que reiterou até cinco vezes durante a entrevista.

Trump destacou que o Irã “é um país falido”. “Este ano, eles tiveram uma inflação de 301%. É altamente improvável que seja necessário. Eu os atingiria novamente com muita força, se fosse necessário. Eu já os atingi com muita força. Vocês nem imaginam o quanto eu os atingi”, insistiu. “Eles estão financeiramente devastados. Nós os atingimos militarmente. Poderíamos acabar com eles”, argumentou.

De qualquer forma, ele insistiu que os Estados Unidos têm as forças necessárias mobilizadas na região para intervir caso ele dê a ordem. “Estamos prontos para isso. Tenho três porta-aviões lá. O terceiro acabou de chegar. Temos três. Estão totalmente preparados e carregados”, destacou.

Trump explicou que foram identificados possíveis alvos de infraestrutura dentro do Irã, como usinas de energia e pontes. “Temos 38 pontes que poderíamos derrubar em uma hora, literalmente. Todos eles desabariam”, explicou.

No entanto, ele garantiu que preferiria não ter que destruir essa infraestrutura. “Não quero fazer isso porque levariam dez anos para reconstruí-los. Não gosto de derrubar pontes. Uma ponte é a coisa mais difícil de construir. Leva anos. Sou um bom construtor”, afirmou.

Além disso, ele destacou que as defesas antiaéreas iranianas estão esgotadas. “É imparável porque eles não têm antiaéreos. Todos os seus antiaéreos acabaram”, garantiu. De fato, ele especificou que o Irã possui 10% de seus mísseis e 15% de seus drones. “Muitas de suas fábricas já não existem mais”, destacou. “O mais provável é que isso não seja necessário. Eles estão muito dispostos a chegar a um acordo”, insistiu.

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