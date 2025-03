Gasto médio do brasileiro varia de R$2 e R$ 5 mil no Carnaval, aponta Sebrae

De acordo com o levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 73% das pessoas planejam viajar dentro do próprio estado de SP, com 43% deles optando pela região litorânea como destino

DENISSE SALAZAR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dados sugerem que o Carnaval de 2025 pode beneficiar cerca de 119.000 pequenos negócios



Uma pesquisa realizada pelo Sebrae de São Paulo trouxe à tona dados reveladores sobre as intenções de consumo dos brasileiros para o Carnaval de 2025. De acordo com o levantamento, cerca de 40% dos consumidores que planejam viajar durante o período festivo pretendem gastar entre R$ 2 e R$ 5 mil. Este dado reflete um otimismo no setor, que espera um impacto positivo na economia local. A pesquisa também revelou que 73% dos entrevistados, todos residentes no estado de São Paulo, planejam viajar dentro do próprio estado, com 43% deles optando pela região litorânea como destino preferido. Além disso, 52% dos entrevistados afirmaram ter planejado a viagem com antecedência, priorizando fatores como preço, limpeza, organização, conforto e qualidade dos serviços.

O estudo também destacou as motivações por trás das escolhas de viagem dos consumidores. Para 35% dos entrevistados, a viagem é vista como uma oportunidade para momentos em família, enquanto o entretenimento é um fator crucial para muitos. Quando questionados sobre a escolha do destino, 49% dos entrevistados mencionaram os blocos de rua como principal motivo, seguidos por eventos em hotéis e clubes (29%) e bailes e festas fechadas (29%). Para aqueles que não pretendem viajar, 76% planejam gastar entre R$ 500 e R$ 1.000 em lazer, entretenimento e alimentação na própria região. Além disso, 56% dos consumidores afirmaram que pretendem gastar mais do que no ano anterior, com 44% planejando um aumento de 5% a 10% nos gastos.

Esses dados sugerem que o Carnaval de 2025 pode beneficiar cerca de 119.000 pequenos negócios, impulsionando a economia local de maneira significativa. A expectativa é de que o clima favorável e o otimismo do mercado contribuam para um evento bem-sucedido, trazendo benefícios não apenas para o setor de turismo, mas também para o comércio e serviços locais.

*Com informações de Valéria Luizette

*Reportagem produzida com auxílio de IA