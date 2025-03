Prefeitura de São Paulo vai distribuir mais de 2 milhões de copos de água durante o Carnaval

Medida está em conformidade com uma lei federal que obriga o abastecimento gratuito ao público em grandes eventos

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ação da Prefeitura de São Paulo distribui água para foliões



A Prefeitura de São Paulo tem uma importante iniciativa para o Carnaval deste ano: a distribuição de 2,2 milhões de copos d’água para os foliões. Esta ação visa ajudar os participantes a enfrentar o calor intenso característico da época. A medida está em conformidade com uma lei federal que obriga as prefeituras a fornecerem água gratuitamente em eventos públicos. Para garantir que todos os foliões fiquem hidratados, a distribuição será realizada em diversos pontos da cidade, onde estruturas específicas foram montadas.

Além da distribuição de água, a Prefeitura de São Paulo preparou uma infraestrutura robusta para o Carnaval. Isso inclui a instalação de banheiros químicos e o reforço do policiamento. A presença da Polícia Militar e de ambulâncias nos locais dos eventos visa garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. A organização do evento também destaca a importância de os foliões tomarem precauções em relação à hidratação, proteção solar e segurança pessoal, especialmente no que diz respeito ao uso de celulares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Carnaval de São Paulo tem se tornado cada vez mais popular, atraindo um número crescente de visitantes. Muitos optam por permanecer na cidade para aproveitar os blocos de rua. A programação deste ano inclui diversos trajetos, como o do bloco Tarado Ni Você, que lotou locais icônicos do Centro de São Paulo, como a Avenida Ipiranga e a Praça da República.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA