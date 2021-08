Edson Aparecido reforça que ‘passaporte da vacina’ só será obrigatório em grandes eventos

Secretário municipal de Saúde de SP citou, como exemplo, grandes jogos de futebol e shows; outros estabelecimentos podem pedir de forma opcional

O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, reforçou, em entrevista à Jovem Pan, que o “passaporte da vacina” só será obrigatório em grandes eventos que estarão autorizados para realização a partir do dia 1º de novembro, de acordo com o as diretrizes do Plano São Paulo do Estado. É o caso de grandes jogos de futebol, feiras, congressos e shows musicais. Para outubro, são esperados apenas eventos testes. “Para aquilo que hoje já funciona normalmente não é preciso ou obrigatório”, afirmou. No entanto, se bares, restaurantes, shopping, cinemas, teatros ou outras atividades quiserem ter o QR Code à disposição para oferecer mais segurança aos frequentadores, poderão solicitar de forma opcional. Os moradores da cidade de São Paulo podem baixar o aplicativo e-Saúde SP para ter acesso ao comprovante. Quem mora fora ou não tem o aplicativo poderá apresentar a cópia física do documento.