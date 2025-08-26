Justiça autoriza transferência de Hytalo Santos e marido para a Paraíba

Decisão foi anunciada pelo juiz responsável pelo caso na Paraíba e confirmada nesta terça-feira (26); os dois serão transferidos para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa

A Justiça determinou a transferência do influenciador Hytalo Santos e de seu marido para a Paraíba, onde o caso de exploração sexual de adolescentes está sendo investigado. O casal foi preso preventivamente em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 15 de agosto, e desde então estava detido no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP 1) de Pinheiros. A decisão foi anunciada pelo juiz responsável pelo caso na Paraíba e confirmada nesta terça-feira (26). Os dois serão transferidos para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa. A data da transferência ainda não foi definida, mas o advogado do casal informou que eles serão levados de avião e que a operação será coordenada pelas justiças de São Paulo e da Paraíba.

“A gente está aqui sem nem entender por que está aqui”, declarou o influenciador durante a audiência de custódia.

Acusações e Próximos Passos Hytalo Santos e seu marido são investigados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração sexual de menores, trabalho infantil e tráfico humano em conteúdos publicados nas redes sociais. A denúncia ganhou repercussão nacional após um vídeo do influenciador Felca expor supostos abusos envolvendo adolescentes.

O casal, que acumulava milhões de seguidores e faturava com conteúdos no Instagram, TikTok e outras plataformas, foi preso após a viralização do caso. Na prisão, foram apreendidos oito celulares, que passarão por perícia. Segundo o delegado Fernando David, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), há indícios de que os dois planejavam fugir do país.