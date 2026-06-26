Grupo H da Copa do Mundo: Espanha e Cabo Verde avançam; Uruguai e Arábia Saudita são eliminados

A seleção cabo-verdiana enfrentará os argentinos da fase de 16-avos de final, enquanto a equipe espanhola deve pegar os austríacos

Espanha e Cabo Verde em duelo pela Copa do Mundo 2026

Espanha, Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita encerraram nesta sexta-feira (26) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A seleção espanhola terminou na cabeça de chave, seguida pela cabo-verdiana. As equipes uruguaia e saudita deram adeus ao Mundial.

Na fase de 16-avos de final, Cabo Verde enfrentará a Argentina. Já a provável adversária da Espanha será a Áustria.

Quem avançou no Mundial

Um dos anfitriões desta edição, o México foi a primeira equipe a garantir sua classificação para a segunda fase da competição. Também seleções dos países-sede, Estados Unidos e Canadá avançaram à etapa mata-mata.

Estão confirmados na 16-avos de final:

África do Sul;

Alemanha;

Austrália;

Bósnia e Herzergovia;

Colômbia;

Costa do Marfim;

Equador;

França;

Holanda;

Japão;

Marrocos;

Noruega;

Suécia;

Suíça.

Brasil

A Seleção Brasileira conquistou a primeira colocação do Grupo C, garantindo sua vaga para a etapa mata-mata. O Brasil estreou no Mundial com empate de 1 a 1.

Na segunda partida, a equipe canarinho garantiu os três pontos no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti. O placar se repetiu na última partida contra a Escócia.