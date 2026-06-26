Grupo H da Copa do Mundo: Espanha e Cabo Verde avançam; Uruguai e Arábia Saudita são eliminados
Espanha, Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita encerraram nesta sexta-feira (26) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A seleção espanhola terminou na cabeça de chave, seguida pela cabo-verdiana. As equipes uruguaia e saudita deram adeus ao Mundial.
Na fase de 16-avos de final, Cabo Verde enfrentará a Argentina. Já a provável adversária da Espanha será a Áustria.
Quem avançou no Mundial
Um dos anfitriões desta edição, o México foi a primeira equipe a garantir sua classificação para a segunda fase da competição. Também seleções dos países-sede, Estados Unidos e Canadá avançaram à etapa mata-mata.
Estão confirmados na 16-avos de final:
- África do Sul;
- Alemanha;
- Austrália;
- Bósnia e Herzergovia;
- Colômbia;
- Costa do Marfim;
- Equador;
- França;
- Holanda;
- Japão;
- Marrocos;
- Noruega;
- Suécia;
- Suíça.
Brasil
A Seleção Brasileira conquistou a primeira colocação do Grupo C, garantindo sua vaga para a etapa mata-mata. O Brasil estreou no Mundial com empate de 1 a 1.
Na segunda partida, a equipe canarinho garantiu os três pontos no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti. O placar se repetiu na última partida contra a Escócia.