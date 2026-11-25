Darren Beattie defendia sanções ao Judiciário brasileiro e teve entrada no país vetada por Lula; motivo do desligamento não foi divulgado

O diplomata americano Darren Beattie, conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos para assuntos relacionados ao Brasil e interlocutor da família Bolsonaro em Washington, deixou o governo do presidente Donald Trump

O diplomata americano Darren Beattie, conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos para assuntos relacionados ao Brasil e interlocutor da família Bolsonaro em Washington, deixou o governo do presidente Donald Trump. A saída foi confirmada por aliados do ex-assessor e por um funcionário da administração americana, segundo informações do UOL. O Departamento de Estado agradeceu pelos serviços prestados, mas não informou os motivos do desligamento.

A saída de Beattie ocorre menos de um mês após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições brasileiras. Parlamentares democratas também articulam iniciativas no Congresso americano para investigar a atuação da administração Trump em relação ao Brasil durante o período eleitoral.

A ex-chefe do escritório do Departamento de Estado para o Brasil, Orna Blum, afirmou que Beattie deixou o cargo na sexta-feira (20) e criticou sua atuação nas relações entre Washington e Brasília. “Nunca chegou a ir ao Brasil, mas ainda assim conseguiu causar danos consideráveis a uma das mais importantes relações bilaterais dos Estados Unidos. Que feito diplomático”, escreveu na plataforma Substack.

Relação com Bolsonaro

Beattie mantinha contato próximo com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em março, o então conselheiro tentou viajar ao Brasil para cumprir uma agenda que incluía reuniões com Flávio Bolsonaro e uma visita ao ex-presidente, à época preso na Papudinha.

A entrada de Beattie no território brasileiro foi vetada por Lula, após o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, alertar para o risco de interferência política estrangeira em ano eleitoral.

Durante sua passagem pelo Departamento de Estado, Beattie defendeu a imposição de sanções contra integrantes do Judiciário brasileiro e o enquadramento do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, medida à qual o governo brasileiro se opôs.

O americano também dirigiu críticas públicas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem classificou como o “coração pulsante do complexo de perseguição contra Jair Bolsonaro”.

Pressão no Congresso

A atuação do conselheiro foi alvo de questionamentos de parlamentares da oposição americana. Em setembro, os senadores democratas Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch encaminharam uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, na qual acusaram o governo Trump de tentar favorecer politicamente a família Bolsonaro nas eleições brasileiras.

Não há confirmação de que as iniciativas dos democratas tenham relação direta com a saída de Beattie do governo americano.

Histórico de controvérsias

Doutor em ciência política pela Universidade Duke, onde também atuou como professor visitante, Beattie ingressou na primeira administração Trump como redator de discursos do presidente republicano. Em 2018, foi demitido após a revelação de que havia discursado em uma conferência de supremacistas brancos nos Estados Unidos.

Posteriormente, retornou à administração republicana e assumiu funções no Departamento de Estado, incluindo a supervisão de assuntos relacionados ao Brasil e o cargo interino de secretário assistente para assuntos educacionais e culturais.

Beattie também foi alvo de acusações de racismo e sexismo por declarações nas redes sociais. Em 2024, afirmou que “homens brancos competentes precisam estar no comando para as coisas funcionarem”.

“Infelizmente, toda a nossa ideologia nacional se baseia em mimar os sentimentos de mulheres e minorias e em desmoralizar homens brancos competentes”, escreveu na ocasião.