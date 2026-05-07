Gomos de laranja e purê de feijão: veja cardápio de almoço de Lula e Trump em Washington

Os presidentes se encontraram para reunião de negócios na Casa Branca nesta quinta-feira (7)

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente Lula (PT) chegou a Washington nesta quinta-feira (7) para o que ele descreveu como “reunião de negócios” com o presidente americano Donald Trump. No encontro entre os presidentes, o almoço servido na Casa Branca foi dividido em três partes.

Confira cardápio:

Entrada:

Salada de coração de alface romana, jicama (nabo mexicano), gomos de laranja, abacate e molho cítrico;

Prato principal:

Filé de carne grelhado, purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete com abacaxi.

Opção vegetariana estará disponível;

Sobremesa:

Torta de panna cotta de mel com pêssegos de verão caramelizados e sorvete de crème fraîche.

De acordo com apuração da Jovem Pan, a reunião desta quinta-feira foi construída longe dos holofotes e cercada de cautela dos dois lados. Mais do que uma visita diplomática de rotina, o encontro é tratado por interlocutores como um teste de viabilidade política para uma relação que combina interesses estratégicos claros com diferenças profundas de visão.

‘Presidente dinâmico’

Após a reunião, Trump afirmou que a reunião com o líder brasileiro “foi muito boa”. Após quase três horas a portas fechadas, o republicano postou na Truth Social que o petista é um “presidente dinâmico” e que foram discutidos diversos temas, “incluindo, comércio e, especificamente, tarifas“.

Segundo Trump, há previsão de novas conversas entre representantes dos dois países para avançar em pontos considerados estratégicos.

“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito boa. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”, diz Trump.

Em seu Instagram, Lula também comentou o encontro, descrevendo como “reunião muito produtiva”.

A expectativa era de que os presidentes pudessem ser ouvidos juntos em coletiva de imprensa após o encontro, porém, a fala pública foi cancelada e a reunião se encerrou a portas fechadas. Lula e Trump ficaram por quase três horas reunidos na Casa Branca.