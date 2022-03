Talibã proíbe mulheres de viajarem de avião sem acompanhante homem

Grupo também proíbe funcionários públicos de trabalhar sem barba e determina segregação de parques por gênero

EFE / EPA / STRINGER Mohammad Arif, ministro do Talibã para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, órgão responsável por determinar medidas de controle à população



O Talibã enrijeceu as regras para as mulheres do Afeganistão e determinou que elas não podem embarcar em voos domésticos ou internacionais sem um acompanhante que seja um parente do sexo masculino. O Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, responsável por esse tipo de medida, ainda estabeleceu que funcionários públicos não possam trabalhar se rasparem a barba e que os parques sejam segregados por gênero – mulheres poderão frequentar os espaços em três dias da semana e os homens em quatro, incluindo os fins de semana, e não há exceções para que famílias possam ir juntas.

O Talibã já havia ordenado que as mulheres não viajassem sozinhas em trajetos por terra superiores a 72 quilômetros, mas as viagens aéreas estavam liberadas. Ao tomar o poder no país em 2021, o grupo fundamentalista fez promessas de que não seria tão rígido com as mulheres como foi na primeira vez que governou o Afeganistão, entre 1996 e 2001. Uma das promessas era a de permitir educação para garotas; contudo, na semana passada, no dia marcado para que as meninas voltassem a frequentar as escolas, o Talibã voltou a determinar o fim das aulas para elas, que tiveram que voltar para casa.