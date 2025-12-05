Após anúncio de Flávio, Zema e Caiado reafirmam pré-candidaturas ao Planalto
Governadores manifestaram respeito à decisão de Bolsonaro em lançar o filho para disputar a presidência em 2026
Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmaram nesta sexta-feira (5) que seguirão pré-candidatos ao Planalto. Os políticos se manifestaram após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar que vai entrar na corrida à Presidência da República.
Em seu perfil no X (ex-Twitter), o chefe do Executivo goiano disse “caber a todos nós respeitar” a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em lançar o filho mais velho à disputa presidencial. “Ele tem o direito de viabilizar a candidatura”, escreveu Caiado.
Ele também afirmou “estar convicto” de que a direita irá derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.
É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro.
Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano…
Já Zema disse por meio de seu perfil no X ser “justo e democrático” Flávio se lançar pré-candidato ao Planalto. O governador mineiro relatou que conversou com Bolsonaro quando decidiu anunciar que iria disputar a presidência e ouviu do ex-presidente que “múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo”.
“Sigo trabalhando todos os dias para tirar o PT do Palácio do Planalto, assim como fizemos em Minas Gerais, quando derrotamos o PT e encerramos anos de má gestão”, escreveu.
Sigo trabalhando todos os dias para tirar o PT do Palácio do Planalto, assim como fizemos em Minas Gerais, quando derrotamos o PT e encerramos anos de má gestão.
O Brasileiro precisa voltar a se orgulhar de nosso país, eu acredito que podemos muito mais.
