Bolsonaro tem alta programada para sexta-feira, diz médico

Ex-presidente está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o último dia 13

WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO Após decisão de Moraes, Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar por 90 dias



O médico cardiologista de Jair Bolsonaro, Brasil Caiado, informou nesta quarta-feira (25) que a alta do ex-presidente está programada para sexta-feira (27). A divulgação da programação acontece um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes conceder a prisão domiciliar, por 90 dias, ao ex-chefe do Executivo, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados. Ele estava detido na Papudinha, prédio no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

“Nós todos já estamos em uma programação de transição para casa. Como o antibiótico termina o ciclo amanhã (quinta-feira – dia 26), estamos com uma programação para alta para sexta-feira”, afirmou Caiado. “Finalizando o ciclo de antibiótico amanhã, clinicamente ele está estável, só se tiver alguma intercorrência (para não sair na sexta-feira), o que eu não acredito”, completou.

Sobre a prisão domiciliar, Caiado disse que o ambiente de casa é mais favorável para a recuperação. “O ambiente domiciliar está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente. Para que nós tivéssemos a redução de riscos para ele no ambiente residencial. Normalmente, em casa e no hospital você dificilmente terá a mesma estrutura”.

“Já foi providenciada uma cama diferente, mais adequada, para um problema quase que central dele hoje que é o refluxo. A gente espera que reduza os riscos”, acrescentou Caiado.

O período da domiciliar determinado por Moraes é de 90 dias. Entretanto, o médico explicou que a melhora do ex-presidente pode ser de 90 dias a seis meses. “Nós só saberemos com avaliações posteriores”, afirmou.

Último boletim médico

De acordo com o boletim médico divulgado na terça-feira (24), Bolsonaro não está mais na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas ainda permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, com o quadro de pneumonia bacteriana bilateral.

A infecção foi causada por um episódio de broncoaspiração. Com a melhora clínica, Bolsonaro recebeu alta da UTI na segunda-feira (23).

Atualmente, o ex-presidente segue em tratamento com antibióticos intravenosos, além de suporte clínico e sessões de fisioterapia respiratória e motora. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

*Matéria em atualização