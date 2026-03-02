Flávio vira advogado de Jair Bolsonaro e ganha acesso livre ao pai

Como filho, senador e pré-candidato tinha uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitá-lo em dias e horários determinados, sem a necessidade de um aval específico para cada ocasião

BIA BORGES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado do pai Jair Bolsonaro



O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai atuar como advogado do pai, o ex-mandatário Jair Bolsonaro. “Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno substabelece com reservar de iguais os poderes a este conferido por Jair Messias Bolsonaro ao advogado Dr. Flávio Nantes Bolsonaro”, diz a ordem, divulgada nesta segunda-feira (2).

Flávio foi incluído como do advogado de Bolsonaro e passará a atuar com os demais profissionais. Com a inclusão, ele passa a ter acesso integral aos autos e pode visitar o pai diariamente a qualquer dia e horário. O ex-mandatário está atualmente detido na Papudinha. Ele vai atuar como advogado de defesa do pai no processo de execução penal, que o condenou anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado.

Como filho, Flávio tinha uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitá-lo em dias e horários determinados, sem a necessidade de um aval específico para cada ocasião.

O senador é advogado inscrito na OAB no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A inclusão de Flávio como advogado vem no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes negou, mais uma vez, o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Na decisão, o Moraes disse que as instalações da Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente está preso, oferecem atendimento médico adequado. Além disso, o ministro afirmou que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida no ano passado, também é um óbice ao deferimento do pedido.