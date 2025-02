Greyce Elias retira candidatura e apoia Gilberto Nascimento em disputa da Bancada Evangélica

Membro do PSD de São Paulo tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia

Mário Agra e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Tradicionalmente, a escolha dos líderes da bancada evangélica é feita por consenso



A deputada Greyce Elias, do Avante de Minas Gerais, decidiu retirar sua candidatura e manifestou apoio a Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, na disputa pela liderança da bancada evangélica. Essa decisão ocorre em um contexto de divisão entre os candidatos, com Nascimento e Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, disputando o cargo. O apoio de Greyce a Nascimento surge em um momento delicado, já que há ameaças de membros bolsonaristas de se afastarem do grupo caso Otoni seja eleito. A reunião que selou esse acordo aconteceu sem a presença de Otoni, que, apesar de contar com o respaldo da liderança atual, enfrenta resistência de setores ligados a Bolsonaro.

Gilberto Nascimento, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, opta por não se identificar como bolsonarista. Em vez disso, ele prefere destacar sua trajetória e experiência no Parlamento, buscando conquistar a confiança dos colegas. Tradicionalmente, a escolha dos líderes da bancada evangélica é feita por consenso, mas a atual situação evidencia a falta de unidade entre os membros.

