Tarcísio diz que ‘já declarou’ apoio a Flávio na disputa pelo Planalto em 2026

Em evento para apresentar balanço da gestão em 2025, o governador de São Paulo destacou que o senador ‘está procurando mostrar que é um cara aberto ao diálogo’

Reprodução via X O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o posicionamento do senador Flávio Bolsonaro "tem sido bem aceito"



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira (18) já ter declarado apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na eleição para Presidência da República, em 2026. O chefe do Executivo paulista deu a declaração durante evento para apresentar o balanço da gestão em 2025.

“Acho que o Flávio está procurando mostrar que é um cara aberto ao diálogo. Se eleito, ele vai ser um presidente que vai [conversar], por exemplo, com governadores de oposição, com o Congresso Nacional, com o Judiciário”, disse Tarcísio.

Apesar de ser o nome favorito do centrão e da Faria Lima para disputar a presidência, o governador declarou que o Flávio está “pronto” para conversar com o mercado financeiro. Tarcísio ainda afirmou que o senador deseja adotar, em eventual gestão à frente do Planalto, uma “linha na economia” igual ao do ex-ministro Paulo Guedes. Tarcísio ainda disse que o posicionamento do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro “tem sido bem recebido“.