Valdemar nega ‘teste’ para Flávio e diz que força política do senador ‘está mais sólida que nunca’

O presidente do PL afirmou que o prazo de 15 dias foi atribuído à ‘interpretação que jamais existiu’ de comentários feitos internamente

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Valdemar afirmou que Flávio Bolsonaro voltará a crescer nas pesquisas nos próximos dias



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta quarta-feira (20) que a “força política e pessoal” do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), “está mais sólida do que nunca”. A declaração do dirigente se deu depois do jornal O Globo noticiar que a cúpula da legenda aguarda 10 a 15 dias para reavaliar se o parlamentar terá condições de prosseguir na disputa ao Planalto.

“Fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu”, declarou Valdemar.

O dirigente do PL negou ter tratado sobre teste de resistência do nome de Flávio. Valdemar afirmou que, nos próximos dias, as pesquisas mostrarão “crescimento” do senador” e será visto o “fortalecimento de sua imagem junto à população”.

O levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Vox Brasil mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio em eventual segundo turno. O chefe do Executivo registra 46,8%, enquanto o senador tem 38,1%.

Crise envolvendo dono do Banco Master

Na quarta-feira (13), a agência de notícias Intercept Brasil noticiou que Flávio trocou mensagens com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com o intuito de captar financiamento para o filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já na terça-feira (19), o portal Metrópoles revelou que o parlamentar se encontrou com o banqueiro após a primeira prisão, em novembro de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero para apurar supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Em entrevista a jornalistas, Flávio confirmou a visita.

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para ‘botar um ponto final’ nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse Flávio.

Investimento em ‘Dark Horse’

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, o dono do Banco Master se comprometeu a repassar US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões à época) para financiar o longa. Desse montante, ao menos US$ 10 milhões teriam sido pagos de fevereiro a maio de 2025.

As mensagens divulgadas pela agência de notícias mostraram uma negociação entre Flávio e o Vorcaro. Em outubro de 2025, o senador chegou a cobrar o banqueiro, afirmando que a produção estava “no limite” financeiro. Os diálogos também indicaram que houve um encontro na casa do dono do Banco Master, em São Paulo, em 2 de novembro de 2025, que contou com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh.

Apesar da repercussão, Flávio tem defendido publicamente a captação dos recursos. Na sexta-feira (15), durante evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, o parlamentar justificou o investimento privado na obra e criticou o uso de verba pública para o que chamou de “propaganda política”.

Como exemplo, citou o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula no Carnaval de 2026. Na mesma ocasião, Flávio criticou o Intercept Brasil. Ele classificou a equipe como “suspeita” e acusou o veículo de tentar “interceptar o futuro do país”.