Veja momento da chegada de Bolsonaro à residência após receber alta do hospital

Ex-presidente saiu do DF Star nesta sexta-feira (27) depois de ficar duas semanas internado; ele começará a cumprir prisão domiciliar por um período de 90 dias

PABLO PORCIUNCULA / AFP Ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta do Hospital DF Star nesta sexta-feira (27) depois de ficar duas semanas internado



Um vídeo obtido pela Jovem Pan mostra o momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou em sua residência localizada no Condomínio Solar de Brasília, no Distrito Federal, após receber alta do Hospital DF Star, na capital federal.

As imagens mostram o comboio da polícia chegando junto com os veículos que transportavam Michelle – no carro preto – e Bolsonaro – no carro branco -.

Veja o vídeo abaixo:

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Alta do hospital

Bolsonaro recebeu alta nesta sexta-feira (27) após ficar 14 dias internado no Hospital DF Star, em Brasília, em tratamento de broncopneumonia. Ele deixou o local por volta das 10h e chegou em seu condomínio por volta das 10h21, com um colete à prova de balas da Polícia Militar, onde começará a cumprir prisão domiciliar.

Em coletiva nesta sexta, o médico cardiologista do ex-presidente, Brasil Caiado, afirmou que Bolsonaro está bem. “Ele está equilibrado e em um bom momento. Do ponto de vista emocional, hoje eu achei ele mais calado e mais pensativo. A gente sempre respeita quando ele tá mais calado, para ter maior conforto”, disse.

“A evolução nesses últimos dois dias foi o que nós esperávamos, tranquila, sem nenhuma intercorrência, com a medicação totalmente adaptada, já com a transição para a medicação via oral, para ser usada em casa”, finalizou.

Caiado informou que, no final de abril, o ex-presidente deverá voltar ao hospital para fazer uma cirurgia no ombro direito.

Sob autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro ficará 90 dias em prisão domiciliar, na casa da família localizada no Condomínio Solar de Brasília, no Distrito Federal.

Na terça-feira (24), o ministro acatou o pedido da defesa de Bolsonaro e determinou a ida para casa. A decisão foi antecipada pela Jovem Pan. Aliados do ex-presidente consideravam a medida “sacramentada” após a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições mais frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões, com retorno da força, fôlego e disposição, pode durar entre 45 (quarenta e cinco) e 90 (noventa) dias, com ambiente controlado”, disse Moraes no despacho.

Como funcionará a prisão domiciliar?

O magistrado determinou restrições e obrigações para o período em que o capitão da reserva ficará em prisão domiciliar. Durante os 90 dias, ele terá de usar tornozeleira eletrônica.

Por a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a filha, Laura Bolsonaro, e a enteada, Letícia Firmo, morarem na residência no Condomínio Solar de Brasília, elas terão livre acesso ao ex-chefe do Executivo.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) e o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL-SC) poderão se encontrar com o pai às quartas-feiras e aos sábados, em horários pré-determinados (8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h). As demais visitas estão suspensas.

Bolsonaro poderá receber os advogados todos os dias, das 8h20 às 18h, por 30 minutos. Entretanto, é necessário o agendamento prévio junto à segurança do local.

Da mesma forma, profissionais da saúde também estão autorizados a entrar na residência para atendimentos e para as sessões de fisioterapia — às segundas, quintas e sábados. A defesa terá de fornecer relatórios semanais.

O magistrado também estipulou que:

– Deve ser monitorada presencialmente toda a área externa da casa. Como a residência faz divisa direta com as casas dos vizinhos nas laterais e nos fundos, existem “pontos cegos”, o que implicará na vigilância policial perto desses locais para impedir qualquer quebra de segurança;

– Internações de urgência estão autorizadas sem necessidade de prévia decisão judicial, mas deve ser feita a comunicação em até 24 horas;

– Está proibido o uso de celular, telefone, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, seja diretamente ou por terceiros, como também a gravação de áudios ou vídeos;

– Não poderão ser montados acampamentos, fazer manifestações ou fazer qualquer tipo de aglomeração de pessoas em um raio de um quilômetro da residência.

O ministro definiu que todos os veículos que deixarem a casa do capitão da reserva devem ser revistados e documentados. Da mesma forma, todos os visitantes devem ser vistoriados.

Internação de Bolsonaro