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Após viagem aos EUA, Valdemar vê ‘chance’ de Eduardo Bolsonaro apoiar André do Prado ao Senado

À Jovem Pan, presidente do PL informou que a conversa com o filho do ex-presidente foi ‘muito boa’, entretanto, ainda não há um prazo para o aval

  • Por Beatriz Manfredini e Sarah Américo
  • 22/04/2026 20h03 - Atualizado em 22/04/2026 20h03
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Reprodução/Assembleia Legislativa de São Paulo André do Prado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL).

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse à Jovem Pan que há chances do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) topar e ceder indicar ao Senado André do Prado (PL), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). “Tem chance, a conversa foi muito boa.”, disse Valdermar, entretanto, enfatizou que ainda não há um prazo, porém, “vai ser em breve”.

Valdemar voltou nesta quarta-feira (22) ao Brasil após uma viagem aos Estados Unidos ao lado de André do Prado. A Jovem Pan tinha adiantado que o encontro aconteceria em meio às articulações para a definição do candidato ao Senado pelo PL em São Paulo. O nome de André passou a ser considerado após a vaga de vice na chapa do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixar de ser uma possibilidade. Há algumas semanas, André chegou a pousar em solo norte-americano para comitiva que visitaria Eduardo, mas os dois não trataram do assunto.

Como adiantou a coluna, a direita em São Paulo acredita que Eduardo possa ceder – ele tinha interesse de apoiar o deputado federal Mário Frias. Será o filho de Jair Bolsonaro o responsável por dar a palavra final. O possível aval de Eduardo, segundo avaliação, faria que com que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mergulhasse mais de cabeça na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o recado é de cautela: Tarcísio não vai declarar apoio a nenhum nome enquanto a escolha não estiver fechada.

Fontes contaram à Jovem Pan que o governador teria prometido organizar almoços e jantares com empresários, por exemplo, para aproximar o setor e a Faria Lima do filho do ex-presidente, o que ainda não aconteceu.

Para medir a aceitação dos nomes, o PL encomendou pesquisas internas. Além de André do Prado, também apareciam os deputados federais Mário Frias e Marco Feliciano, que têm a preferência de Eduardo Bolsonaro.

Frias deve retornar ao Texas na última semana de abril para um novo encontro com Eduardo Bolsonaro para tentar consolidar sua candidatura. Para integrantes do PL, a fidelidade ao bolsonarismo fala a favor do deputado — e deve pesar na decisão final.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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