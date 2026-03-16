Eleições 2026: Nunes vai trocar secretariado em 31 de março

Exonerações de 8 chefes de pasta serão feitas no mesmo dia de nomeações

Arthur Lamonier/Ato Press/Estadão Conteúdo SP - CÂMERAS/ENTREGA/SP/SMART SAMPA - POLÍTICA - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participa de evento de entrega das 100 primeiras câmeras do programa Smart Sampa acopladas em motos da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Militar



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), determinou que os secretários que deixarão a gestão para disputar as eleições de 2026 saiam dos cargos até o dia 31 de março. Ao todo, oito chefes de pasta devem se desincompatibilizar, como já antecipado pela coluna – o que equivale a 30% do secretariado.

A previsão é que, na mesma data, Nunes publique no Diário Oficial do Município as exonerações e também as nomeações dos novos titulares das secretarias. O prefeito tem escolhido pessoalmente os nomes, mas ainda não bateu o martelo sobre os substitutos.

A coluna apurou que os atuais secretários não foram consultados sobre possíveis indicações para as vagas. A única exceção pode ocorrer na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde o secretário adjunto é cotado para permanecer na chefia da pasta.

Deixarão os cargos Enrico Misasi, da Casa Civil; Sidney Cruz, da Habitação; Luiz Fernando, da Desestatização; Rui Alves, do Turismo; Alexandre Leite, de Relações Institucionais; Milton Vieira, de Inovação e Tecnologia; Orlando Morando, de Segurança Urbana; e Rodrigo Ashiuchi, do Verde e Meio Ambiente. Todos devem disputar as eleições de 2026 – principalmente tentando cargos na Câmara dos Deputados.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.