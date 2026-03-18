Palácio dos Bandeirantes é pressionado por reajuste de dois dígitos; parlamentares projetam alta de cerca de 10%

Pablo Jacob/Governo de São Paulo Tarcísio envia projeto de aumento salarial de polícias à Alesp na terça



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai enviar, na próxima terça-feira (24), à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei que prevê reajuste salarial para as polícias Militar, Civil e técnico-científica. O texto também inclui uma reestruturação de carreira das categorias.

O percentual de reajuste, no entanto, ainda não foi definido. O Palácio dos Bandeirantes tem sido pressionado por uma valorização de dois dígitos. Enquanto isso, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo realiza cálculos em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Entre parlamentares da Alesp ligados à segurança pública, a expectativa gira em torno de um reajuste de aproximadamente 10%.

Como antecipou a coluna, entre as propostas voltadas às forças de segurança em discussão no governo, essas eram as mais avançadas. Agora, o anúncio oficial deve ocorrer em um evento previsto para a mesma terça-feira (24), na capital paulista, com a presença de Tarcísio. A expectativa é de divulgação de um pacote mais amplo de medidas e programas, o que, na avaliação de interlocutores, pode aliviar a pressão das categorias sobre o governo.

O texto foi finalizado nesta terça-feira (17), após reunião na SSP. A mediação entre Tarcísio, parlamentares e representantes das categorias foi conduzida pelo secretário-executivo da pasta, coronel Henguel Pereira. O relator da proposta será o deputado estadual Capitão Telhada (PP), um dos interlocutores do projeto.

Como o texto está inserido em um pacote de reestruturação de carreiras, o prazo para aprovação não precisa seguir os 180 dias. Nesse caso, a tramitação pode ocorrer até 90 dias antes da eleição, no início de julho. Deputados da base ouvidos pela Jovem Pan avaliam que a proposta tende a ser aprovada, embora não descartem tentativas de obstrução por parte da oposição.

CORONÉIS PEDIRAM DINHEIRO

A corrida contra o tempo ganhou força após a convocação de uma reunião com comandantes das polícias. A coluna revelou que oficiais bateram à porta de gabinetes de deputados na Alesp para suprir necessidades básicas da corporação, como coletes, fardamento e coturnos.

AUMENTOS ANTERIORES

O último reajuste salarial das polícias Civil e Militar ocorreu na gestão de Tarcísio, em 2023, primeiro ano do mandato. A sanção do aumento de 20,2% ocorreu em junho daquele ano, com vigência a partir de julho. O governo estadual argumenta que, somando esse reajuste ao concedido em 2022, ainda sob a gestão de Rodrigo Garcia, de cerca de 25%, a valorização salarial acumulada da categoria ultrapassa 40% nos últimos anos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.