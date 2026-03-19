Juiz derruba lei que obrigava exibição dos Dez Mandamentos em escolas públicas do Arkansas

Segundo Timothy L. Brooks, a legislação viola a Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o estabelecimento de uma religião pelo governo

Reprodução / University of Arkansas School of Law O juiz federal Timothy L. Brooks decidiu que a legislação viola a Constituição dos EUA



Uma lei do estado do Arkansas, nos Estados Unidos, que obrigava escolas públicas a exibirem os Dez Mandamentos em salas de aula foi considerada inconstitucional por um juiz federal. A decisão reacende o debate sobre os limites entre religião e Estado no sistema educacional americano.

O juiz federal Timothy L. Brooks decidiu que a legislação viola a Constituição dos EUA, especialmente a Primeira Emenda, que proíbe o estabelecimento de uma religião pelo governo. Segundo ele, não há justificativa legal para a presença obrigatória de um texto religioso em ambientes educacionais públicos.

Em sua decisão, o magistrado afirmou que a exigência não possui finalidade secular – ou seja, não atende a um objetivo educacional neutro – e acaba favorecendo uma visão religiosa específica.

O que dizia a lei

A legislação, conhecida como Act 573, foi sancionada em 2025 e determinava que escolas públicas e prédios governamentais exibissem cartazes com os Dez Mandamentos em local visível.

Os cartazes deveriam ter tamanho e formato que permitissem leitura clara por todos os alunos, e poderiam ser financiados por doações privadas.

A lei foi contestada por famílias de diferentes crenças – incluindo grupos religiosos e não religiosos – que alegaram violação da liberdade religiosa e dos direitos dos pais sobre a educação dos filhos.

O caso faz parte de uma ação maior contra a imposição de conteúdos religiosos em escolas públicas, frequentemente apoiada por organizações como a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU).

O Arkansas não é um caso isolado. Estados como Texas e Louisiana também aprovaram leis semelhantes, todas enfrentando disputas judiciais.

Essas iniciativas fazem parte de um movimento político mais amplo que busca ampliar a presença de elementos religiosos no ensino público. Por outro lado, críticos afirmam que essas medidas violam o princípio da separação entre Igreja e Estado.

A discussão pode chegar à Suprema Corte dos EUA, já que decisões diferentes vêm sendo tomadas em tribunais pelo país.

A controvérsia gira em torno da chamada “cláusula de estabelecimento” da Primeira Emenda, que impede o governo de promover religiões específicas.

Casos anteriores, como uma decisão da Suprema Corte em 1980, já haviam considerado inconstitucional a exibição obrigatória dos Dez Mandamentos em escolas públicas por falta de propósito educacional laico.

Autoridades do Arkansas, incluindo a governadora Sarah Huckabee Sanders, já indicaram que devem recorrer da decisão. Enquanto isso, a medida permanece bloqueada, e o caso deve continuar nos tribunais, podendo se tornar mais um capítulo importante na disputa sobre religião e educação nos Estados Unidos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.