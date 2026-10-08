VIVAMOMENTO: Plataforma de compras interativas avança em São Paulo

Os consumidores brasileiros não têm falta de opções quando o assunto é plataforma de compras. É fácil comparar produtos em diferentes aplicativos e encontrar promoções a qualquer momento. No entanto, a verdadeira oportunidade está em outro lugar: será que uma plataforma pode oferecer aos usuários não apenas produtos para comprar, mas também conteúdos e serviços que realmente valham a pena no dia a dia?

É com essa proposta que a VIVAMOMENTO chega ao mercado brasileiro. A nova plataforma interativa de compras e lifestyle, que está consolidando sua presença em São Paulo, busca conectar produtos, marcas, atividades interativas, recompensas e serviços locais — expandindo a relação entre os usuários e o aplicativo para além de uma simples compra pontual, integrando-se à rotina diária.

Na área de produtos, os usuários podem descobrir itens em diversas categorias, participar de compras em grupo e aproveitar o VIVA FLASH, com eventos promocionais por tempo limitado. No pilar de lifestyle, a troca de pontos e o resgate de cupons oferecem maneiras práticas para que o público se beneficie diretamente da sua participação no aplicativo.

A VIVAMOMENTO tem como objetivo construir gradualmente um ciclo contínuo: produtos atrativos incentivam o público a participar; a participação constante gera inteligência sobre as preferências das marcas e consumidores; e produtos e serviços mais alinhados a essas necessidades incentivam o retorno frequente do usuário. Para os comerciantes e marcas parceiras, a plataforma foi desenvolvida para ir além de uma vitrine pontual — funcionando como um canal permanente de engajamento com os clientes.

Esse conceito vem se tornando cada vez mais concreto no trabalho diário da equipe de São Paulo. Os colaboradores não focam apenas na venda direta de um produto, mas buscam entender os motivos do interesse do público, o que os usuários esperam ver após o término de uma ação e se os benefícios oferecidos são realmente úteis.

Um ponto especialmente animador para o time é perceber que os usuários estão dispostos a dedicar tempo para entender a dinâmica da plataforma e, ao enxergarem valor real, continuam perguntando sobre as próximas novidades e atividades disponíveis.

Recentemente, grupos de usuários visitaram o escritório da VIVAMOMENTO na Vila Olímpia para retirar brindes promocionais, conhecer produtos e trocar feedbacks com a equipe. Essa interação presencial ajudou a transformar produtos, ações e serviços — antes desenhados nos bastidores — em experiências reais e continuamente aprimoradas.

Para dar suporte às suas operações no Brasil, a VIVAMOMENTO estruturou um espaço próprio de mais de 600 metros quadrados na Vila Olímpia. A reforma do escritório está na fase final e a equipe local já está formada e atuante.

Os produtos estão chegando em lotes, enquanto as operações de cadastramento e logística (fulfillment) já estão em andamento. Ao integrar a gestão de produtos, o trabalho da equipe e o atendimento aos usuários em um só lugar, o espaço foi planejado para ouvir o mercado local de forma direta e responder rapidamente ao feedback do consumidor.

A VIVAMOMENTO entra agora na fase final de seus testes internos, preparando o lançamento oficial do aplicativo na Apple App Store e no Google Play.

Da descoberta de um produto à participação em uma experiência, e do resgate de recompensas ao acesso a serviços locais, a VIVAMOMENTO constrói em São Paulo uma jornada de consumo interativa projetada para se tornar cada vez mais completa conforme a comunidade participa.

Site Oficial: vivamomento.com