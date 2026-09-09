A alternativa encontrada pelas campanhas após o cancelamento de debates na TV

Caiado, Zema, Cury e Renan Santos apostam em debates paralelos no YouTube para tentar driblar cancelamentos dos eventos nas TVs abertas

Candidatos à presidência da República que estão no segundo pelotão nas pesquisas têm tentado encontrar alternativas após o SBT cancelar o debate previsto para a próxima semana. A solução encontrada está nos debates paralelos nos canais de YouTube.

Ronaldo Caiado (PSD) é um dos articuladores para a realização dos embates. A ideia é driblar a desistência de emissoras de TV aberta em promover os embates do primeiro turno após as recusas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em participar. Além do SBT, há discussões para que a Record também cancele caso Lula e Flávio desistam de comparecer.

A ideia é reunir Caiado, Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Partido Missão) e Augusto Cury (Avante) em debates fora do circuito das principais emissoras. O primeiro encontro deve acontecer no próximo dia 14, no canal do jornalista Paulo Mathias, que já acertou o local para a realização.

Os quatro candidatos aparecem no segundo pelotão das pesquisas de intenção de voto. Cury é quem apresenta o melhor desempenho entre eles, com 10% das intenções de voto nos levantamentos considerados pelas campanhas.

Nos bastidores, a avaliação das candidaturas é que a realização de mais debates pode ajudar a tracionar os nomes que estão atrás de Lula e Flávio na disputa. A estratégia também é criar um ambiente de confronto mais direto com os dois candidatos que lideram as pesquisas.

A aposta é que os debates paralelos permitam aos candidatos apresentar propostas e, ao mesmo tempo, aumentar o antagonismo em relação às campanhas de Lula e Flávio durante o primeiro turno.