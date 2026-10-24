A euforia do PT após o debate da Globo

Aliados do presidente Lula (PT) ficaram animados com o resultado do debate da TV Globo realizado nessa sexta-feira (24) e já começam a fazer os cálculos para o resultado das urnas neste domingo (26). Para a campanha, Lula conseguiu vencer ao menos três dos quatro blocos do debate.

A análise da campanha é que o petista estava mais à vontade no debate de sexta em comparação do debate da Band/Jovem Pan no último domingo (18). Para eles, Lula conseguiu avançar sobre parte dos eleitores indecisos, principalmente mulheres e os moderados que apoiam programas sociais. Apesar da boa perspectiva, a legenda tem posto o pé no chão sobre cravar a virada de Lula, mas acredita que ela possa vir após as mobilizações de fim de campanha marcadas para este sábado (25).

Durante o encontro, o PT fez pesquisas qualitativas com grupos de eleitores de Flávio, indecisos e do próprio Lula. Os estudos apontam que o petista teria vencido o segundo e o quarto blocos por uma ampla margem e derrotado Flavio no terceiro bloco por uma diferença apertada. O candidato do PL, por sua vez, teria ganhado o debate no primeiro bloco também por uma margem pequena.

Para interlocutores, Lula foi bem ao forçar Flávio a pedir desculpas por votar contra a licença-maternidade quando era deputado estadual e ao ironizar ao chamá-lo de “9 dedos”. Outro ponto de avaliação positiva foi quando o petista forçou o adversário a comentar sobre a defesa a um policial militar acusado de matar uma criança de 5 anos. Flavio errou o nome da mãe neste momento e demonstrou nervosismo ao comentar o caso.

Flavio, por sua vez, foi ao debate mais preparado, de acordo com o estudo feito pela campanha petista. A avaliação é que o senador foi bem ao comentar sobre preço dos alimentos, inflação e endividamento, mas pecou ao não detalhar o “tesouraço” prometido pela ala econômica e o uso excessivo de bordões de campanha.

De acordo com as pesquisa de intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados, com o senador um ponto percentual à frente do petista. Neste sábado, devem sair ao menos quatro novas pesquisas de intenção de voto.