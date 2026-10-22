Advogada de Flávio diz que abertura de sigilos depende de análise de documentos de Lula

Maria Cláudia Bucchianeri afirmou nesta quinta-feira (22) que já reuniu os dados bancários e telefônicos, mas que aguarda verificação dos documentos apresentados pelo petista ao TSE

A advogada do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, Maria Cláudia Bucchianeri, afirmou nesta quinta-feira (22) que a campanha do senador só entregará os documentos para a abertura de seus sigilos bancário e telefônico após analisar o material apresentado pelo presidente Lula (PT).

Segundo Bucchianeri, a equipe já reuniu a documentação necessária, mas pretende conferir se Lula cumpriu todas as exigências estabelecidas por Flávio antes de apresentar os próprios dados. Para isso, a campanha do senador escalou o ex-procurador da República e senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR).

Os dois estiveram na manhã desta quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde acompanharam o protocolo de entrega dos documentos da campanha de Lula.

“Nós temos tudo já. Não é nem condição, é porque a transparência não pode ser pela metade” Advogada de Flávio Bolsonaro, Maria Cláudia Bucchianeri

Questionada sobre quando os documentos de Flávio serão apresentados, Bucchianeri disse que isso ocorrerá assim que a equipe confirmar que Lula entregou todas as informações pedidas.

“Se a gente confirmar que tudo que ele se comprometeu ele trouxe, será imediatamente”, disse Bucchianeri.

Disputa pela quebra de sigilos

A troca de cobranças sobre a quebra de sigilos começou durante o debate da Band/Jovem Pan, no domingo (18), quando Lula desafiou Flávio Bolsonaro a divulgar seus dados bancários e telefônicos para esclarecer suspeitas de corrupção.

Nessa quarta-feira, o senador apresentou ao TSE uma lista com 19 exigências para aceitar o desafio. Ainda no mesmo dia, a campanha de Lula anunciou que concordaria com todos os pedidos.

Entre as 19 exigências apresentadas por Flávio estão:

Quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário do ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, do ex-tesoureiro João Vaccari Neto, da lobista Roberta Luchsinger, de Edson Claro, do irmão de Lula Frei Chico e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi);

Abertura do sigilo de assessores, seguranças e auxiliares que atendiam ou mantinham linhas para uso de Lula;

Levantamento do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, desde 2003, das empresas dos filhos de Lula (Lurian Cordeiro, Sandro Luís, Marcos Cláudio e Fábio Luís, o Lulinha), de familiares, de sócios, de sociedades nacionais e offshores, do Instituto Lula, do ex-presidente da entidade Paulo Okamoto, de recebedores de recursos do instituto e da L.I.L.S. Palestras;

Divulgação de registros de entrada e saída de visitas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na Polícia Federal (PF), acessos do banqueiro com o ex-ministro Guido Mantega em palácios presidenciais, além de planos de voo e passageiros em avião ligados a Vorcaro;

Fornecimento de registros de entrada e saída de Luchsinger no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, de presença em voos em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e de reuniões com órgãos governamentais;

Disponibilização de gastos no cartão corporativo da Presidência da República desde 1º de janeiro de 2023;

Abertura da agenda da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja;

Apresentação do registro de visitas dos filhos no Palácio da Alvorada e uso de helicópteros da FAB.

A campanha de Flávio afirma que pretende verificar se todas essas informações exigidas foram apresentadas antes de divulgar os documentos do senador. A entrega, segundo Bucchianeri, poderá ocorrer imediatamente após a conferência do material.