JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h00
Política

AGU afirma que decisão de Fachin restaura ordem institucional no STF

Órgão diz que suspensão de medida de André Mendonça reafirma prerrogativa do presidente da República sobre direção da PF e contribui para reduzir tensão entre os Poderes
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro e Matheus Alleoni

predio Advocacia Geral da União AGU Wesley Macallister Ascom AGU
Prédio da Advocacia Geral da União, a AGU Wesley Macallister/Ascom AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de suspender os efeitos da medida tomada pelo ministro André Mendonça na Petição 16.662 ajuda a “restaurar a institucionalidade” na Corte.

Em nota, a AGU disse ter recebido a decisão “com satisfação, respeito e esperança” e afirmou que a medida também restabelece a ordem pública e administrativa.

Segundo o órgão, a decisão reafirma a prerrogativa constitucional do presidente da República de nomear e exonerar os ocupantes dos cargos de direção da Polícia Federal.

A AGU sustentou ainda que a suspensão permite o funcionamento regular da PF e contribui para a “harmonia entre os Poderes da República”, ao preservar as competências atribuídas pela Constituição a cada um deles.

Para o órgão, a decisão de Fachin também fortalece a confiança no Poder Judiciário e contribui para a “preservação da paz social e da estabilidade institucional”.

AGU defende atuação no caso

Na nota, a Advocacia-Geral da União também defendeu a estratégia adotada para contestar a decisão de Mendonça. O órgão afirmou que optou desde o início pelo “diálogo institucional”, pela prudência e pelo respeito às prerrogativas constitucionais.

A AGU rebateu ainda críticas à sua atuação e afirmou que, “ao contrário de narrativas plantadas na imprensa”, agiu dentro de suas atribuições e em defesa dos interesses da União.

continue lendo

Festa do Peão Política TSE abre investigação sobre suposto abuso de poder econômico em ato de Flávio em Barretos A ação questiona a participação de Flávio no evento realizado em 22 de agosto
  1. Fachin convoca plenário para analisar relação entre Moraes e Vorcaro no dia 15 Matheus Alleoni · há 28 minutos
  2. Fachin suspende procedimentos que investiguem ministros do STF Matheus Alleoni · há 33 minutos
  3. Fachin retira Moraes da relatoria do inquérito das fake news Júlia Mano · há 44 minutos
  4. ‘Grave lesão à ordem pública’, diz Fachin ao suspender decisão de Mendonça; entenda Bruno Pinheiro · há 45 minutos