Aliados de Lula defendem foco em segurança e contas públicas para atrair indecisos

Petistas avaliam que candidato precisa avançar em temas nos quais o partido tem menos tradição para conquistar parte dos 10% de indecisos

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem que o petista amplie o discurso sobre segurança pública e contas públicas para tentar conquistar eleitores indecisos na disputa pela reeleição. A avaliação é que os temas podem ajudar a campanha a avançar sobre um eleitorado que ainda não definiu o voto.

A pesquisa Quaest divulgada na última semana apontou que 10% dos eleitores ainda estavam indecisos no primeiro turno, no cenário estimulado. Já na espontânea esse número salta para 51%. Para integrantes da campanha, conquistar ao menos metade desse grupo exigiria que Lula avançasse em pautas que não são tradicionalmente associadas ao PT.

Uma das sugestões é que o presidente passe a falar mais sobre a PEC da Segurança Pública, que está em tramitação no Senado e pode avançar na próxima semana. A proposta é tratada por aliados como uma oportunidade para Lula reforçar o discurso sobre combate ao crime organizado e segurança pública.

Outro grupo defende que o petista também amplie as falas sobre responsabilidade fiscal e compromisso com as contas públicas. A ideia é que Lula destaque a redução do déficit público e apresente uma agenda econômica capaz de dialogar com eleitores que ainda demonstram resistência ao PT.

Há, no entanto, uma ala da campanha que defende a manutenção de um discurso mais social. A avaliação desse grupo é que Lula deve resgatar as raízes do PT e evitar que os gastos públicos ocupem espaço excessivo na campanha.

Para esses aliados, o presidente consegue sustentar a candidatura com base nas entregas realizadas pelo governo nos últimos três anos e no contraponto com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A análise é que esse discurso permite ao petista mobilizar a base tradicional sem abrir mão da tentativa de ampliar o eleitorado.