Ana Elisa, deputada mais jovem eleita, diz que sofreu ameaças de morte e estupro

O autor das mensagens se apresentou como integrante de um grupo supremacista branco

A deputada federal eleita por Minas Gerais, Ana Elisa Santos Silva (PT), de 21 anos, denunciou ter sido alvo de ameaças de morte e de violência sexual enviadas por e-mail. O autor das mensagens se apresentou como integrante de um grupo supremacista branco e usou dados pessoais da parlamentar para indicar que sabia onde ela e seus parentes poderiam ser encontrados.

Os e-mails chegaram durante a campanha, na manhã de sábado (5). O caso foi registrado em boletim de ocorrência em Divinópolis, em Minas Gerais, como ameaça e injúria racial, com o racismo apontado como causa presumida.

“Almejo pelo dia em que seremos verdadeiramente livres. Nem meus ancestrais nem eu escapamos do medo da morte matada”, afirma Ana Elisa em outro post.

A equipe jurídica da campanha sustenta que o conteúdo é racista e misógino. Em parecer, os advogados veem indícios de racismo e de violência política contra a mulher, e avaliam que as intimidações buscavam constranger a candidata e limitar sua participação na disputa por gênero e raça.

Natural de Divinópolis, Ana Elisa estudava Direito e era estagiária do TRT-MG antes de disputar a primeira eleição. Recebeu cerca de 524 mil votos e se tornou a parlamentar mais jovem da Câmara desde 1994. Filiada ao PT desde março, ela assume o mandato em fevereiro de 2027.